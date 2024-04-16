وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- احتفلت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، في متحف الحياة البرلمانية بعمان، باليوم الوطني للعلم الأردني، والذي يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وقالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، التي رعت الاحتفال، إن هذه تعد الدورة الرابعة لحملة "علمنا عال" التي تطلقها وزارة الثقافة احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني، وتتزامن في هذا العام بالذات مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي.

وأضافت النجار أننا نحتفي بهذه المناسبة برموز هذا العلم والقيم والثوابت الوطنية الأردنية، ونحتفي بالمستقبل كما هو العلم، يزهو ويعلو وبالمواطن الأردني الذي يقف على أرض الوطن بعزة وكبرياء ومحبة وتواضع جم ويستند إلى وطن عزيز كريم كما هو المواطن عزيز كريم لديه الكثير من الشهامة والقدرة على العطاء، لنجدد محبتنا لوطننا ونجدد إيماننا برمزية هذا العلم.

وتابعت إن الراية ستبقى عالية، والأردن سيبقى نموذجا للأمن الاجتماعي والتجديد والدعوة للابتكار ولديه من الطاقات الشابة الاستثنائية على مختلف مستويات الإبداع.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة لا تعمل بعزلة عن باقي الوزارات، مؤكدة أن الإنسان الأردني يستحق أن يشعر بعزة وكرامة وفخر، وأن يقدم لوطنه الأردن الدافئ الحنون المحب.

وقالت وزيرة الثقافة إننا نحتفي بهذا الوطن وبرمز هذا الوطن رايتنا الأردنية العالية الشامخة وننطلق من أن هذه الرمزية للعلم تأتي لأننا نقف بثبات وصلابة على أرض هذا الوطن، مشيرة إلى أن الاحتفال يقام في المتحف وهو أول متحف للحياة البرلمانية في الوطن العربي لنقدم السردية الأردنية لهذا الوطن، ولدينا جذور متأصلة في هذا الوطن، كما لدينا قيادة هاشمية تتميز بتواضعها وعلاقتها المتينة مع شعبها.

ولفتت النجار إلى أن الوزارة تعمل من أجل الصالح العام وبناء الوعي ومن أجل الرموز الوطنية، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم الوطني أقيم في جميع مدارس وزارة التربية والتعليم أيضا.

وبينت أن حملة "علمنا عال" لا تتحدث عن رموز العلم بعزلة عن عمل أو رؤية مستقبلية، موضحة أن الوزارة وضعت من خلال هذه الحملة التي تم فيها رفع العلم الأردني وعلم اليوبيل الفضي، رؤية التحديث الشمولية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، كما أطلقت الوزارة مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن رمزية العلم الأردني.

وكانت الوزيرة، يصاحبها أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش، جالت في مرافق المتحف، حيث استمعت إلى شرح عن موجوداته وما يحتويه من صور وموجودات تقدم السردية الوطنية الأردنية.

واشتمل الاحتفال الذي صاحبته أغان وطنية على توزيع علمي الأردن واليوبيل الفضي على الحضور والمارة، وكتب للكبار وللأطفال من إصدارات وزارة الثقافة، كما اشتمل على رسم علمي الأردن واليوبيل الفضي على وجوه الأطفال.

--(بترا)

م ت/ب ع/ هـ ح

16/04/2024 21:52:36