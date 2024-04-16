عجلون: ندوة حول مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 16 نيسان (بترا)– علي فريحات- نظمت شبكة البرلمانيات العربيات وجمعية سنابل الريف، اليوم الاثنين، في قاعة المركز الثقافي بمحافظة عجلون ندوة بعنوان: "مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية الواقع والطموح".
وقال العين الدكتور محمد المومني إن هذه المرحلة مهمة للنساء الأردنيات للإندماج بالعمل السياسي والاقتصادي، فنصف المجتمع طاقته الإنتاجية معطلة بسبب ضعف مشاركة المرأة في العمل العام اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن محافظة عجلون كانت سباقة بتقديم المرأة في التعليم والعمل وكافة المجالات لدورها الريادي والقيادي.
وأضاف أن قانون الانتخاب الحالي ميز المرأة ودعمها للدخول إلى مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أن انخراط المرأة في العمل العام ينتج مجتمعا قويا ممكن سياسيا واقتصاديا.
ودعا المومني المرأة والشباب إلى المشاركة العامة سواء بالأحزاب أو التطوع أو المبادرات، مؤكدا الحاجة إلى تحديث الثقافة المجتمعية بتغليب العقلانية وقبول الآخر لبناء الثقة بالعمل السياسي والحزبي وتوسيع الانخراط المجتمعي فيه.
وبين رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، أن الجامعة تعتبر المؤسسة الأولى التي تعنى بتحقيق مكانة المرأة في المجتمع تربوياً وعلمياً، لافتا إلى أن الجامعة وضعت نصب عينيها مكانة المرأة وسعت إلى تمكينها على مختلف الأصعدة التربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت العين الأسبق، الدكتورة نوال الفاعوري، التي أدارت الندوة، إلى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني الدائم على تعزيز دور المرأة والشباب وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث شغلت الأردنيات أرفع المناصب السياسية والدبلوماسية.
بدورها، أكدت رئيسة الجمعية الدكتورة إنصاف المومني أهمية إيمان النساء بدورهن ودعم نظيراتهن من النساء اللواتي يخترن الانخراط في العمل العام.
--(بترا)
ع . ف /أز/ هـ ح
16/04/2024 21:40:35
MENAFN16042024000117011021ID1108103600
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