عجلون: ندوة حول مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية

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عجلون 16 نيسان (بترا)– علي فريحات- نظمت شبكة البرلمانيات العربيات وجمعية سنابل الريف، اليوم الاثنين، في قاعة المركز الثقافي بمحافظة عجلون ندوة بعنوان: "مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية الواقع والطموح".

وقال العين الدكتور محمد المومني إن هذه المرحلة مهمة للنساء الأردنيات للإندماج بالعمل السياسي والاقتصادي، فنصف المجتمع طاقته الإنتاجية معطلة بسبب ضعف مشاركة المرأة في العمل العام اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن محافظة عجلون كانت سباقة بتقديم المرأة في التعليم والعمل وكافة المجالات لدورها الريادي والقيادي.

وأضاف أن قانون الانتخاب الحالي ميز المرأة ودعمها للدخول إلى مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أن انخراط المرأة في العمل العام ينتج مجتمعا قويا ممكن سياسيا واقتصاديا.

ودعا المومني المرأة والشباب إلى المشاركة العامة سواء بالأحزاب أو التطوع أو المبادرات، مؤكدا الحاجة إلى تحديث الثقافة المجتمعية بتغليب العقلانية وقبول الآخر لبناء الثقة بالعمل السياسي والحزبي وتوسيع الانخراط المجتمعي فيه.

وبين رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، أن الجامعة تعتبر المؤسسة الأولى التي تعنى بتحقيق مكانة المرأة في المجتمع تربوياً وعلمياً، لافتا إلى أن الجامعة وضعت نصب عينيها مكانة المرأة وسعت إلى تمكينها على مختلف الأصعدة التربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت العين الأسبق، الدكتورة نوال الفاعوري، التي أدارت الندوة، إلى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني الدائم على تعزيز دور المرأة والشباب وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث شغلت الأردنيات أرفع المناصب السياسية والدبلوماسية.

بدورها، أكدت رئيسة الجمعية الدكتورة إنصاف المومني أهمية إيمان النساء بدورهن ودعم نظيراتهن من النساء اللواتي يخترن الانخراط في العمل العام.

--(بترا)

ع . ف /أز/ هـ ح

16/04/2024 21:40:35