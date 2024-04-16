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نداء أممي لجمع 2.8 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين

4/16/2024 11:08:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أندريا دي دومينيكو، أن المنظمة ستوجه الأربعاء نداء لجمع 2,8 مليار دولار لمساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.
ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، قال دومينيكو في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "سننشر يوم غد الأربعاء، النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام مع المجموعات الإنسانية، لجمع المبلغ المذكور لمساعدة 3 ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة"، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من المبلغ مخصص لغزة.
وأوضح أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت في البداية بنحو 4 مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
16/04/2024 21:36:52

MENAFN16042024000117011021ID1108103599

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