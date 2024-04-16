نداء أممي لجمع 2.8 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أندريا دي دومينيكو، أن المنظمة ستوجه الأربعاء نداء لجمع 2,8 مليار دولار لمساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.
ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، قال دومينيكو في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "سننشر يوم غد الأربعاء، النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام مع المجموعات الإنسانية، لجمع المبلغ المذكور لمساعدة 3 ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة"، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من المبلغ مخصص لغزة.
وأوضح أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت في البداية بنحو 4 مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
16/04/2024 21:36:52
MENAFN16042024000117011021ID1108103599
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