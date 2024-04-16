مكرمون في المفرق أنعم الملك عليهم بميدالية اليوبيل الفضي: التكريم حافز للمزيد من الإنجاز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 16 نيسان (بترا)- أكد أصحاب إنجازات من المفرق أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني عليهم خلال زيارته للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بميدالية اليوبيل الفضي لبصمتهم الواضحة في خدمة الوطن والمجتمع المحلي، أن التكريم الملكي حافز لتقديم وتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تسهم بالتغيير نحو الأفضل وبما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن في المحافظة.
وقال مدير مستشفى سارة التخصصي، المهندس هزاع شديفات، إن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني، دفعة قوية لمزيد من العمل لخدمة القطاع الصحي في المحافظة، مشيرا إلى أن زيارة جلالته للواء القصبة في هذا الوقت الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التوترات يبين مدى اهتمام جلالته بأبناء شعبه والاطلاع على واقعهم.
وأشار إلى أن مستشفى سارة يعتبر المستشفى الخاص الأول في المحافظة، وأنشئ عام 2017 بسعة 59 سريرا، ويضم وحدة غسيل كلى بسعة 17 سريرا، ومزود بأحدث الأجهزة.
وبين أن المستشفى يضم التخصصات الطبية كافة، ويجري مختلف أنواع العمليات، مشيرا إلى حصوله على شهادة الآيزو9001 والاعتمادية الدولية، وهو مستشفى صديق للبيئة من خلال تواجد وحدة إنتاج للطاقة بقدرة 500 كيلو وات في الساعة.
وأشار إلى الحصول على التراخيص اللازمة لتوسعة المستشفى إلى جانب خطة لتحويله إلى مستشفى تعليمي، موضحا أن للمستشفى شراكات مع جامعة آل البيت لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى مشاركة المستشفى في الأيام الطبية المجانية.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة آل البيت الذي جرى تكريمه نيابة عن إذاعة صوت الجامعة، الدكتور ناصر الشبيل، إن تكريم الإذاعة من قبل جلالة الملك يشكل حافزا كبيرا نحو مزيد من العمل والإبداع، مشيرا إلى أن إذاعة صوت الجامعة شكلت صوتا للتواصل مع المجتمع المحلي والتشبيك معه، لافتا إلى دور الإذاعة في نقل أخبار الجامعة ومحافظة المفرق عبر العديد من البرامج الهادفة التي يتم بثها على الأثير.
وعبرت رئيسة جمعية سيدات السرحان الخيرية، مشاعل السرجان، عن فخرها بهذا التكريم من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعم الأكبر للعمل الخيري والتطوعي، لافتة إلى أن هذا التكريم يشكل دافعا كبيرا لمزيد من العمل والعطاء والإنجاز.
وبينت أن الجمعية تعد من الجمعيات الخيرية النشطة على مستوى محافظة المفرق لاسيما دورها في مجال تمكين النساء اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، إضافة إلى قيامها باستحداث المشاريع الزراعية والرياضية والتعليمية.
وقال المتطوع الشبابي والمعلق الصوتي والإعلامي، سليمان أحمد الخوالدة، إن تكريمي من قبل جلالة الملك بوسام اليوبيل الفضي يبعث على الشعور الكبير بالسعادة والفخر، لافتا إلى أن هذا التكريم يعكس تقديره للشباب الأردني ويعزز الفخر بالانتماء، ويشكل حافزا كبيرا لبذل قصارى الجهد نحو التقدم والازدهار وخدمة الوطن.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
16/04/2024 21:35:18
MENAFN16042024000117011021ID1108103598
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