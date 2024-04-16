مكرمون في المفرق أنعم الملك عليهم بميدالية اليوبيل الفضي: التكريم حافز للمزيد من الإنجاز

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 16 نيسان (بترا)- أكد أصحاب إنجازات من المفرق أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني عليهم خلال زيارته للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بميدالية اليوبيل الفضي لبصمتهم الواضحة في خدمة الوطن والمجتمع المحلي، أن التكريم الملكي حافز لتقديم وتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تسهم بالتغيير نحو الأفضل وبما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن في المحافظة.

وقال مدير مستشفى سارة التخصصي، المهندس هزاع شديفات، إن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني، دفعة قوية لمزيد من العمل لخدمة القطاع الصحي في المحافظة، مشيرا إلى أن زيارة جلالته للواء القصبة في هذا الوقت الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التوترات يبين مدى اهتمام جلالته بأبناء شعبه والاطلاع على واقعهم.

وأشار إلى أن مستشفى سارة يعتبر المستشفى الخاص الأول في المحافظة، وأنشئ عام 2017 بسعة 59 سريرا، ويضم وحدة غسيل كلى بسعة 17 سريرا، ومزود بأحدث الأجهزة.

وبين أن المستشفى يضم التخصصات الطبية كافة، ويجري مختلف أنواع العمليات، مشيرا إلى حصوله على شهادة الآيزو9001 والاعتمادية الدولية، وهو مستشفى صديق للبيئة من خلال تواجد وحدة إنتاج للطاقة بقدرة 500 كيلو وات في الساعة.

وأشار إلى الحصول على التراخيص اللازمة لتوسعة المستشفى إلى جانب خطة لتحويله إلى مستشفى تعليمي، موضحا أن للمستشفى شراكات مع جامعة آل البيت لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى مشاركة المستشفى في الأيام الطبية المجانية.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة آل البيت الذي جرى تكريمه نيابة عن إذاعة صوت الجامعة، الدكتور ناصر الشبيل، إن تكريم الإذاعة من قبل جلالة الملك يشكل حافزا كبيرا نحو مزيد من العمل والإبداع، مشيرا إلى أن إذاعة صوت الجامعة شكلت صوتا للتواصل مع المجتمع المحلي والتشبيك معه، لافتا إلى دور الإذاعة في نقل أخبار الجامعة ومحافظة المفرق عبر العديد من البرامج الهادفة التي يتم بثها على الأثير.

وعبرت رئيسة جمعية سيدات السرحان الخيرية، مشاعل السرجان، عن فخرها بهذا التكريم من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعم الأكبر للعمل الخيري والتطوعي، لافتة إلى أن هذا التكريم يشكل دافعا كبيرا لمزيد من العمل والعطاء والإنجاز.

وبينت أن الجمعية تعد من الجمعيات الخيرية النشطة على مستوى محافظة المفرق لاسيما دورها في مجال تمكين النساء اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، إضافة إلى قيامها باستحداث المشاريع الزراعية والرياضية والتعليمية.

وقال المتطوع الشبابي والمعلق الصوتي والإعلامي، سليمان أحمد الخوالدة، إن تكريمي من قبل جلالة الملك بوسام اليوبيل الفضي يبعث على الشعور الكبير بالسعادة والفخر، لافتا إلى أن هذا التكريم يعكس تقديره للشباب الأردني ويعزز الفخر بالانتماء، ويشكل حافزا كبيرا لبذل قصارى الجهد نحو التقدم والازدهار وخدمة الوطن.

--(بترا)

ه ق/أز/ هـ ح

16/04/2024 21:35:18

