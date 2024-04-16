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توقيف ناشط متهم بمحاولة مفترضة لاغتيال الرئيس الفنزويلي

4/16/2024 11:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهم الناشط الفنزويلي كارلوس خوليو روخاس بأنه «محرض» و«مشغل لوجستي» لمحاولة اغتيال مفترضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على ما أعلن مكتب المدعي العام على منصة «إكس».
وقال المدعي العام طارق وليام صعب «يعلن مكتب المدعي العام اعتقال كارلوس خوليو روخاس الذي كانت قد صدرت مذكرة توقيف بحقه» بتهمة «أنه كان محرضا ومشغلا لوجستيا لمحاولة اغتيال رئيس الدولة نيكولاس مادورو».
ويربط مكتب المدعي العام روخاس بمحاولة اغتيال مفترضة أدت إلى اعتقال اثنين من أعضاء حزب «فينتي فنزويلا» التي ترأسه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو غير المؤهلة للترشح للانتخابات الرئاسية في 28 يوليو. وخلال تقديم ترشحه أمام المجلس الانتخابي الوطني في 25 مارس، ندد مادورو بمؤامرة استهدفته وأعلن توقيف الرجلين.
ووصف الحزب المعارض الاتهامات حينها بأن «لا أساس لها من الصحة».
وفي الأسابيع الأخيرة، أوقف سبعة من أعضاء فريق حملة ماتشادو فيما صدرت بحق سبعة آخرين يحتمون في السفارة الأرجنتينية مذكرات توقيف.
وقالت المنظمة الحقوقية «بروفيا» على منصة «إكس» إن «الاضطهاد يتصاعد في فنزويلا. قام رجلان يرتديان ملابس سوداء باختطاف الناشط الاجتماعي والصحافي كارلوس خوليو روخاس في كراكاس حسبما قال أقاربه»، مضيفة «أطلقوا سراح كارلوس خوليو روخاس».

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