توقيف ناشط متهم بمحاولة مفترضة لاغتيال الرئيس الفنزويلي

(MENAFN
- Al-Anbaa) اتهم الناشط الفنزويلي كارلوس خوليو روخاس بأنه «محرض» و«مشغل لوجستي» لمحاولة اغتيال مفترضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على ما أعلن مكتب المدعي العام على منصة «إكس».
وقال المدعي العام طارق وليام صعب «يعلن مكتب المدعي العام اعتقال كارلوس خوليو روخاس الذي كانت قد صدرت مذكرة توقيف بحقه» بتهمة «أنه كان محرضا ومشغلا لوجستيا لمحاولة اغتيال رئيس الدولة نيكولاس مادورو».
ويربط مكتب المدعي العام روخاس بمحاولة اغتيال مفترضة أدت إلى اعتقال اثنين من أعضاء حزب «فينتي فنزويلا» التي ترأسه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو غير المؤهلة للترشح للانتخابات الرئاسية في 28 يوليو. وخلال تقديم ترشحه أمام المجلس الانتخابي الوطني في 25 مارس، ندد مادورو بمؤامرة استهدفته وأعلن توقيف الرجلين.
ووصف الحزب المعارض الاتهامات حينها بأن «لا أساس لها من الصحة».
وفي الأسابيع الأخيرة، أوقف سبعة من أعضاء فريق حملة ماتشادو فيما صدرت بحق سبعة آخرين يحتمون في السفارة الأرجنتينية مذكرات توقيف.
وقالت المنظمة الحقوقية «بروفيا» على منصة «إكس» إن «الاضطهاد يتصاعد في فنزويلا. قام رجلان يرتديان ملابس سوداء باختطاف الناشط الاجتماعي والصحافي كارلوس خوليو روخاس في كراكاس حسبما قال أقاربه»، مضيفة «أطلقوا سراح كارلوس خوليو روخاس».
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