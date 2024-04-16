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أرمينيا تتهم أذربيجان أمام العدل الدولية بـ التطهير العرقي وباكو تنفي

4/16/2024 11:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهمت أرمينيا أمس أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية بأنها مارست «تطهيرا عرقيا» في منطقة ناغوني قره باغ، معلنة في الوقت نفسه أنها مصممة على تحقيق سلام مع جارتها في القوقاز.
وقال ممثل الحكومة الأرمنية ييغيش كيراكوسيان متوجها إلى القضاة «بعد سنوات من التهديد بذلك، استكملت أذربيجان التطهير العرقي في المنطقة». وأضاف أن باكو تعمل الآن «على ترسيخ ذلك بمحو كل آثار وجود العرق الأرمني بشكل منهجي، بما في ذلك التراث الثقافي والديني الأرمني».
وأشار كيراكوسيان إلى أن قرابة مئتي أرمني ما زالوا في عداد المفقودين، بعد النزوح الجماعي الذي تسبب في فوضى على الطريق المؤدي إلى ممر لاتشين الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي.
وقال للقضاة إن باكو «تصف بشكل متزايد مطالب أرمينيا في ما يخص حقوق الإنسان، إنها تحد لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها». وأضاف «أذربيجان مخطئة تماما. ليست لأرمينيا مطالبات بأراض أذربيجانية وهي مصممة على تهيئة الظروف لتحقيق سلام فعلي ودائم».
ونفت باكو بشدة الاتهامات بـ «تطهير عرقي»، قائلة إن لدى الأرمن الحرية في العودة إذا وافقوا على العيش تحت الحكم الأذربيجاني.
وقال ممثل أذربيجان النور محمدوف أمام قضاة المحكمة «من البداية، كان هدف أرمينيا بدء هذا الإجراء أمام المحكمة واستخدامه من أجل شن حملة إعلامية.. ضد أذربيجان».
وبدأ البلدان الجاران والعدوان في منطقة القوقاز، أسبوعين من المداولات أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، على خلفية اتهامات متبادلة بارتكاب أعمال «تطهير عرقي» في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، في وقت تتزايد التوترات العسكرية بينهما بشكل يضعف الآمال بتحقيق سلام مستدام.

MENAFN16042024000130011022ID1108103561

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