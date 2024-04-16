أول محادثات بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني منذ 18 شهرا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى نظيره الصيني دونغ جون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس، وذلك في أول محادثات بين وزيري دفاع البلدين منذ نحو 18 شهرا.
وقال المتحدث باسم «الپنتاغون» الجنرال بات رايدر في بيان صحافي إن «الوزيرين ناقشا العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي».
جاء ذلك في أحدث تواصل أمني بين واشنطن وبكين لتقليل الحوادث غير الآمنة في المحيطين الهندي والهادئ.
وتعمل الولايات المتحدة والصين على توسيع الاتصالات الثنائية وتخفيف التوترات المتصاعدة.
وكانت الاتصالات العسكرية بين البلدين توقفت في أغسطس 2022، عندما اعترضت بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.
هذا، ومن المقرر أن أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين خلال ابريل الجاري لإجراء محادثات مهمة مع كبار المسؤولين في بكين.
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