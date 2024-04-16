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أول محادثات بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني منذ 18 شهرا

4/16/2024 11:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى نظيره الصيني دونغ جون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس، وذلك في أول محادثات بين وزيري دفاع البلدين منذ نحو 18 شهرا.
وقال المتحدث باسم «الپنتاغون» الجنرال بات رايدر في بيان صحافي إن «الوزيرين ناقشا العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي».
جاء ذلك في أحدث تواصل أمني بين واشنطن وبكين لتقليل الحوادث غير الآمنة في المحيطين الهندي والهادئ.
وتعمل الولايات المتحدة والصين على توسيع الاتصالات الثنائية وتخفيف التوترات المتصاعدة.
وكانت الاتصالات العسكرية بين البلدين توقفت في أغسطس 2022، عندما اعترضت بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.
هذا، ومن المقرر أن أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين خلال ابريل الجاري لإجراء محادثات مهمة مع كبار المسؤولين في بكين.

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