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قنابل غير متفجرة في مدارس خان يونس والقوات الإسرائيلية تخلي بيت حانون وتواصل دك النصيرات

4/16/2024 11:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تركزت الأنظار في قطاع غزة المدمر على الهجوم الاسرائيلي المركز منذ نحو اسبوع على مخيم النصيرات فضلا عن بيت حانون التي تسعى القوات الاسرائيلية إلى بلدة بيت حانون، بينما يواصل طيران اسرائيل ومدفعيتها ايقاع مزيد من القتلى والتدمير في القطاع المهدد بالمجاعة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن «الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخلاء بيت حانون وشرقي جباليا في جريمة جديدة تحت غطاء مدفعي عنيف». وطالب المجتمع الدولي «بوضع حد لجريمة الاحتلال بملاحقته أبناء شعبنا وتهجيرهم».
واتهمت وكالة «وفا» الفلسطينية «قوات الاحتلال بإجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها لليوم الثاني على التوالي»أمس واعتقال عدد من الشبان. وحاصرت مدارس تؤوي نازحين في بيت حانون، وفقا لقناة «الجزيرة».
وفي مخيم النصيرات، واصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية شمال المخيم الواقع وسط القطاع لليوم السادس على التوالي أمس، وشن سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة منه ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
وقصفت طائرات إسرائيلية مسيرة نازحين قرب النصيرات، بينما نسفت قوات الاحتلال بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال المخيم، بحسب «وفا».
قنابل غير متفجرة
وفيما يستمر انتشال الجثث في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل (حوالي 460 كلغ) داخل مدارس بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من المدينة.
وقالت «الأونروا» إن وكالات الأمم المتحدة قادت «مهمة تقييم» في خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي، ووجدت «تحديات كبيرة في العمل بأمان بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن ألف رطل داخل المدارس وعلى الطرق».
وأضافت في بيان أن «الآلاف من النازحين داخليا يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء».
وأكدت «أونروا» أنه «لم يطرأ أي تغيير ملموس» على حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان إن «181 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة يوميا» عبر المعابر البرية مع إسرائيل ومصر في أبريل الجاري. وأشار البيان إلى أن هذه الشاحنات «لاتزال أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكل من المعابر الحدودية والهدف المتمثل بـ 500 شاحنة يوميا».
بدورها، اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل بمواصلة فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات وتوزيعها في غزة، وذلك بعد أن حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من كارثة في حال عدم إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة. وقال المكتب في بيان بشأن الوضع بقطاع غزة والضفة الغربية، إن الحرب الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية في غزة.
تأجيل الهجوم على رفح
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنود جدد في الجيش أن إسرائيل تضرب حماس «بلا رحمة» وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
وقال نتنياهو للجنود «إنكم تنضمون إلى الجيش في مواقع قتالية مهمة في سبيل صد عدو قاس»، مؤكدا «نحن نضربهم بلا رحمة وسنهزمهم».
إلى ذلك، أكد مصدران إسرائيليان لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أن بلادهما كانت على وشك بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لافتين إلى أنها «تأجلت» بسبب الرد المتوقع على الهجوم الإيراني على الأراضي الاسرائيلية.
ولفت المصدران إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي إسقاط منشورات على أجزاء من رفح يوم الإثنين، وسط استعدادات لهجوم بري على المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.
وشدد أحد المصدرين المسؤولين على أن إسرائيل «لاتزال مصممة على القيام بعمليات برية في رفح، رغم أن توقيت إجلاء المدنيين والهجوم البري القادم لا يزالان غير واضحين في الوقت الحالي».
العنف في الضفة
إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن «توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين» المتطرفين على الفلسطينيين هناك.
وندد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية «لسلسلة هجمات ينفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين غالبا ما يكونون مرافقين أو مدعومين من قوات أمن إسرائيلية».
وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني لصحافيين في جنيف «على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها».

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