وزير العدل يترأس وفد الكويت في منتدى الشرق الأوسط في عُمان لمكافحة الاتجار بالأشخاص

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
يغادر وفد الكويت إلى العاصمة العمانية مسقط، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى الشرق الأوسط لمكافحة الاتجار بالأشخاص بعنوان «مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل» والمقرر عقده في 17 أبريل الجاري.
ويرأس وفد الكويت المستشار فيصل الغريب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث يشارك في الاجتماع الوزراء رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية الأميركية، والاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من منظور دول الشرق الأوسط المراعي لطبيعتها الديموغرافية والاقتصادية والقانونية الخاصة بها، كما يهدف إلى خلق رؤية موحدة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص على نحو يتماشى مع التطورات والأساليب الإجرامية بما يضمن استدامة وفاعلية مكافحتها وتعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا من خلال البرامج التدريبية المتخصصة المراعية لطبيعة المنطقة.
وينظر جدول أعمال الاجتماع في العديد من المواضيع التي تهتم في مجال منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص منها مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل.
وفي هذا السياق، تعمل اللجنة الوطنية بالكويت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 2018/261، وأصدرت اللجنة في العام 2019 نظام الإحالة الوطنية
والمتضمن مراحل عدة بالتعرف على الضحايا والبلاغات والحماية والمساعدة وإعادة الإدماج.
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