Thursday, 18 April 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير العدل يترأس وفد الكويت في منتدى الشرق الأوسط في عُمان لمكافحة الاتجار بالأشخاص

4/16/2024 11:06:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
يغادر وفد الكويت إلى العاصمة العمانية مسقط، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى الشرق الأوسط لمكافحة الاتجار بالأشخاص بعنوان «مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل» والمقرر عقده في 17 أبريل الجاري.
ويرأس وفد الكويت المستشار فيصل الغريب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث يشارك في الاجتماع الوزراء رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية الأميركية، والاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من منظور دول الشرق الأوسط المراعي لطبيعتها الديموغرافية والاقتصادية والقانونية الخاصة بها، كما يهدف إلى خلق رؤية موحدة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص على نحو يتماشى مع التطورات والأساليب الإجرامية بما يضمن استدامة وفاعلية مكافحتها وتعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا من خلال البرامج التدريبية المتخصصة المراعية لطبيعة المنطقة.
وينظر جدول أعمال الاجتماع في العديد من المواضيع التي تهتم في مجال منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص منها مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل.
وفي هذا السياق، تعمل اللجنة الوطنية بالكويت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 2018/261، وأصدرت اللجنة في العام 2019 نظام الإحالة الوطنية
والمتضمن مراحل عدة بالتعرف على الضحايا والبلاغات والحماية والمساعدة وإعادة الإدماج.

MENAFN16042024000130011022ID1108103558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث