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الاتحاد الوطني للموظفين: غلاء المعيشة وزيادة الرواتب على رأس الأولويات

4/16/2024 11:06:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك بأجمل التهاني والتبريكات إلى الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح بمناسبة حصوله على الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، متمنين له السداد والتوفيق في تحمل هذه الأمانة، سائلين الله أن يعينه على خدمة البلاد والعباد. وأعرب د.البراك عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا وتعاونا ملموسا بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الكويتي والبدء بخطط تنموية للنهوض بالكويت وعودتها إلى مكانتها الطبيعية في التقدم والريادة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الحكومة المقبلة سياسة الأبواب المفتوحة والاستئناس برأي الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ القرارات المصيرية، كون هذه الاتحادات والنقابات على اطلاع كامل بالشأن المحلي وقريبين من هموم ومشاكل الطبقة العاملة، وأن يكون على رأس أولويات الحكومة قضايا الموظف العام ومنها ملف البديل الاستراتيجي وغلاء المعيشة، وزيادة الرواتب، وتطوير الوظائف العامة، وغيرها من القضايا العالقة التي تبحث عن حلول منذ سنوات عدة.

MENAFN16042024000130011022ID1108103557

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