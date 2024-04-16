الاتحاد الوطني للموظفين: غلاء المعيشة وزيادة الرواتب على رأس الأولويات

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك بأجمل التهاني والتبريكات إلى الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح بمناسبة حصوله على الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، متمنين له السداد والتوفيق في تحمل هذه الأمانة، سائلين الله أن يعينه على خدمة البلاد والعباد. وأعرب د.البراك عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا وتعاونا ملموسا بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الكويتي والبدء بخطط تنموية للنهوض بالكويت وعودتها إلى مكانتها الطبيعية في التقدم والريادة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الحكومة المقبلة سياسة الأبواب المفتوحة والاستئناس برأي الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ القرارات المصيرية، كون هذه الاتحادات والنقابات على اطلاع كامل بالشأن المحلي وقريبين من هموم ومشاكل الطبقة العاملة، وأن يكون على رأس أولويات الحكومة قضايا الموظف العام ومنها ملف البديل الاستراتيجي وغلاء المعيشة، وزيادة الرواتب، وتطوير الوظائف العامة، وغيرها من القضايا العالقة التي تبحث عن حلول منذ سنوات عدة.
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