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فتح ملف المساعدات الاجتماعية آلياً لكل الفئات المستحقة

4/16/2024 11:06:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد مصدر في وزارة الشؤون أن إدارة الرعاية الأسرية وضمن الخدمات الإلكترونية أتاحت فتح ملف المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة عبر تطبيق الخدمات الإلكترونية للوزارة والتي تستوفي الشروط المحددة في قانون المساعدات واللائحة وفق الآتي:
حددت الشروط العامة للفئات المستحقة لفتح ملف المساعدات الاجتماعية ان يكون كويتي الجنسية ومتواجدا بالبلاد عند تقديم طلب المساعدة. (ما عدا الطلبة بالخارج).
مع عدم وجود رخص تجارية مسجلة باسم المنتفع أو الأفراد المشمولين بالمساعدة وعدم وجود دخل أكثر من قيمة المساعدة المقررة، ويتم خصمه من قيمة المساعدة وألا يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كمالك لملف أو شريك على ملف أو مفوض بالتوقيع أو أحد الأفراد المشمولين بالمساعدة.
أما بالنسبة لربات بيوت فيشترط أن تكون متزوجة وأن تبلغ من العمر 55 عاما.
والمطلقات يكون بعد انتهاء العدة الشرعية من الزواج وأن يكون الطلاق بعد الخلوة الشرعية.وإضافة الأبناء بوجود حكم حضانة وحكم نفقة.
إلى جانب التأكد من تسوية نصيبها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أبيها إذا كان متوفى والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
بالإضافة إلى المتزوجة من غير كويتي يشترط وجود أبناء وأن يكون الزوج غير قادر على الكسب والعمل بموجب استمارة الفحص الطبي المعتمدة من المجلس الطبي، أما الأرامل فيشترط أن يكون متوفى عنها الزوج ولم تتزوج مع تسوية نصيبها من راتب زوجها المتوفى ونصيبها من أبيها إذا كان متوفى. والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
وحددت الشروط للبنات غير المتزوجات بأن تبلغ من العمر 35 عاما ووالدها على قيد الحياة، أو تبلغ من العمر 18 سنة ووالدها متوفى والتأكد من تسوية نصيبها من أبيها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا بلغت الـ 18 عاما ووالدها متوفى، أما فئة الأيتام فيشترط أن يكون الأب متوفى مع التأكد من تسوية النصيب من الأب والاستمرار بالدراسة لجميع الأفراد المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما حالة الشيخوخة، فيشترط أن يبلغ أو تبلغ من العمر 60 عاما. والتأكد من تسوية نصيب المرأة من أبيها إذا كان متوفى. والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي. وأن تكون المساعدة للمرأة العزباء، (المطلقة أو الأرملة أو غير المتزوجة) أو الرجل الذي تجاوز عمره 60 عاما.
أما المحتضنون فيشترط وجود شهادة من إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأن تكون أسر طلبة بالداخل وأن يكون متزوجا، وألا يتجاوز الـ 26، عاما عند التقديم. والتأكد من تسوية النصيب من الأب إذا كان متوفى والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي وألا يتقاضى مكافأة اجتماعية ويكون ملتحقا بالدراسة بعد دراسة الثانوية العامة ومقيدا بجامعة الكويت أو إحدى كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
أما في حالة أسر الطلبة بالخارج فيشترط أن يكون متزوجا وأن يدرس على نفقته الخاصة.
والتأكد من تسوية النصيب من الأب إذا كان متوفى.
وألا يتجاوز عمره السادسة والعشرين عاما عند التقديم والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي. وأن يكون ملتحقا بالدراسة بعد دراسة الثانوية العامة ومقيدا بجامعة أو كلية معتمدة من الملحق الثقافي. أما أسر المساجين فيشترط أن يكون رب الأسرة كويتيا ونزيل السجن المركزي والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما التائبون فيشترط ان يكون من حديثي الخروج من السجن، ولديه شهادة من جمعية بشائر الخير أو استمارة الرعاية الطبية والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما في حالة المرض، فيشترط ان تكون الأنثى غير متزوجة مع بلوغها الثامنة عشرة عاما وما فوق. ووجود استمارة فحص طبي من الوحدة الاجتماعية بعدم القدرة على الكسب والعمل معتمدة من المجلس الطبي العام. والتأكد من تسوية النصيب من الأب إذا كان متوفى. والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما في حالة العجز المادي (كبار)، فيشترط أن يبلغ من العمر 40 عاما على الأقل. وأن يكون مسجلا بديوان الخدمة المدنية، وألا يكون قد تسبب بفعله بفقدان مصدر دخله. مع الاستمرار في الدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.

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