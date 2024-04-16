فتح ملف المساعدات الاجتماعية آلياً لكل الفئات المستحقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد مصدر في وزارة الشؤون أن إدارة الرعاية الأسرية وضمن الخدمات الإلكترونية أتاحت فتح ملف المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة عبر تطبيق الخدمات الإلكترونية للوزارة والتي تستوفي الشروط المحددة في قانون المساعدات واللائحة وفق الآتي:
حددت الشروط العامة للفئات المستحقة لفتح ملف المساعدات الاجتماعية ان يكون كويتي الجنسية ومتواجدا بالبلاد عند تقديم طلب المساعدة. (ما عدا الطلبة بالخارج).
مع عدم وجود رخص تجارية مسجلة باسم المنتفع أو الأفراد المشمولين بالمساعدة وعدم وجود دخل أكثر من قيمة المساعدة المقررة، ويتم خصمه من قيمة المساعدة وألا يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كمالك لملف أو شريك على ملف أو مفوض بالتوقيع أو أحد الأفراد المشمولين بالمساعدة.
أما بالنسبة لربات بيوت فيشترط أن تكون متزوجة وأن تبلغ من العمر 55 عاما.
والمطلقات يكون بعد انتهاء العدة الشرعية من الزواج وأن يكون الطلاق بعد الخلوة الشرعية.وإضافة الأبناء بوجود حكم حضانة وحكم نفقة.
إلى جانب التأكد من تسوية نصيبها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أبيها إذا كان متوفى والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
بالإضافة إلى المتزوجة من غير كويتي يشترط وجود أبناء وأن يكون الزوج غير قادر على الكسب والعمل بموجب استمارة الفحص الطبي المعتمدة من المجلس الطبي، أما الأرامل فيشترط أن يكون متوفى عنها الزوج ولم تتزوج مع تسوية نصيبها من راتب زوجها المتوفى ونصيبها من أبيها إذا كان متوفى. والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
وحددت الشروط للبنات غير المتزوجات بأن تبلغ من العمر 35 عاما ووالدها على قيد الحياة، أو تبلغ من العمر 18 سنة ووالدها متوفى والتأكد من تسوية نصيبها من أبيها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا بلغت الـ 18 عاما ووالدها متوفى، أما فئة الأيتام فيشترط أن يكون الأب متوفى مع التأكد من تسوية النصيب من الأب والاستمرار بالدراسة لجميع الأفراد المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما حالة الشيخوخة، فيشترط أن يبلغ أو تبلغ من العمر 60 عاما. والتأكد من تسوية نصيب المرأة من أبيها إذا كان متوفى. والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي. وأن تكون المساعدة للمرأة العزباء، (المطلقة أو الأرملة أو غير المتزوجة) أو الرجل الذي تجاوز عمره 60 عاما.
أما المحتضنون فيشترط وجود شهادة من إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأن تكون أسر طلبة بالداخل وأن يكون متزوجا، وألا يتجاوز الـ 26، عاما عند التقديم. والتأكد من تسوية النصيب من الأب إذا كان متوفى والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي وألا يتقاضى مكافأة اجتماعية ويكون ملتحقا بالدراسة بعد دراسة الثانوية العامة ومقيدا بجامعة الكويت أو إحدى كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
أما في حالة أسر الطلبة بالخارج فيشترط أن يكون متزوجا وأن يدرس على نفقته الخاصة.
والتأكد من تسوية النصيب من الأب إذا كان متوفى.
وألا يتجاوز عمره السادسة والعشرين عاما عند التقديم والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي. وأن يكون ملتحقا بالدراسة بعد دراسة الثانوية العامة ومقيدا بجامعة أو كلية معتمدة من الملحق الثقافي. أما أسر المساجين فيشترط أن يكون رب الأسرة كويتيا ونزيل السجن المركزي والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما التائبون فيشترط ان يكون من حديثي الخروج من السجن، ولديه شهادة من جمعية بشائر الخير أو استمارة الرعاية الطبية والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما في حالة المرض، فيشترط ان تكون الأنثى غير متزوجة مع بلوغها الثامنة عشرة عاما وما فوق. ووجود استمارة فحص طبي من الوحدة الاجتماعية بعدم القدرة على الكسب والعمل معتمدة من المجلس الطبي العام. والتأكد من تسوية النصيب من الأب إذا كان متوفى. والاستمرار بالدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
أما في حالة العجز المادي (كبار)، فيشترط أن يبلغ من العمر 40 عاما على الأقل. وأن يكون مسجلا بديوان الخدمة المدنية، وألا يكون قد تسبب بفعله بفقدان مصدر دخله. مع الاستمرار في الدراسة لجميع الأبناء المشمولين بالمساعدة لمن هم في سن التعليم الإلزامي.
MENAFN16042024000130011022ID1108103556