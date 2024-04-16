انطلاق قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 في الكويت 13مايو المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الكويت تشهد رحلة رقمية متسارعة ويتم الإعلان يومياً عن مبادرات تقودها الحكومة لدعم المواطنين والشركات
أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أمس عن انطلاق قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 في الكويت يوم 13 مايو المقبل بمشاركة نخبة من المتحدثين وقادة التحول الرقمي الذين سيناقشون عدة موضوعات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التكنولوجيا بشكل عام. وقال مدير الجهاز بالتكليف د.عمار الحسيني في بيان صحافي إن دورنا كشريك استراتيجي في هذه القمة دليل على التزامنا بقيادة مشهد التحول الرقمي في البلاد والتزامنا بصياغة مستقبل تكنولوجيا المعلومات، إذ سيلعب الذكاء الاصطناعي «بلا شك» دورا محوريا فيه.
وأضاف الحسيني أن الكويت تشهد رحلة رقمية متسارعة إذ يتم الإعلان يوميا عن العديد من المبادرات التي تقودها الحكومة لدعم المواطنين والشركات كما أن التبني السريع للذكاء الاصطناعي في البلاد يعيد تشكيل جوانب مختلفة من الشركات والتعليم والرعاية الصحية والهيئات الحكومية والمجتمع.
وذكر أن الحدث المرتقب يهدف إلى تعزيز الحوارات البناءة بين شركات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة وصناع القرار المؤثرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحا التزام الحكومة الثابت بتعزيز أجندتها الرقمية بما يتماشى مع رؤية كويت 2035 واستراتيجية الكويت 2040 مؤكدا كذلك التزام البلاد بتبني التقنيات الناشئة وقيادة الابتكار في كل من القطاعين العام والخاص مع تزايد استثمار المؤسسات في الكويت بحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI.
وبين أن هذا الحدث سيشكل منصة مناسبة لاستكشاف الدور المتطور للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل تكنولوجيا المعلومات.
من جهته، قال نائب رئيس مجموعة «آي دي سي» المنظمة للحدث والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وتركيا وافريقيا جيوتي لالشانداني وفق البيان إن القمة ستعمل على تمكين قادة التكنولوجيا بالمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لتبني عقلية الذكاء الاصطناعي في كل مكان واحتضان الذكاء الاصطناعي باعتباره ركيزة أساسية لجداول الأعمال التقنية لمؤسساتهم.
ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات يقودها الخبراء وحلقات نقاش ستقدم منظورا شاملا حول التحديات والفرص التي تشكل المشهد الرقمي مثل استراتيجيات تحديث التطبيقات وتحصين المؤسسات في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات من أجل التحول الرقمي.
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