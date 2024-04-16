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انطلاق قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 في الكويت 13مايو المقبل

4/16/2024 11:06:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الكويت تشهد رحلة رقمية متسارعة ويتم الإعلان يومياً
  • عن مبادرات تقودها الحكومة لدعم المواطنين والشركات


أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أمس عن انطلاق قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 في الكويت يوم 13 مايو المقبل بمشاركة نخبة من المتحدثين وقادة التحول الرقمي الذين سيناقشون عدة موضوعات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التكنولوجيا بشكل عام. وقال مدير الجهاز بالتكليف د.عمار الحسيني في بيان صحافي إن دورنا كشريك استراتيجي في هذه القمة دليل على التزامنا بقيادة مشهد التحول الرقمي في البلاد والتزامنا بصياغة مستقبل تكنولوجيا المعلومات، إذ سيلعب الذكاء الاصطناعي «بلا شك» دورا محوريا فيه.
وأضاف الحسيني أن الكويت تشهد رحلة رقمية متسارعة إذ يتم الإعلان يوميا عن العديد من المبادرات التي تقودها الحكومة لدعم المواطنين والشركات كما أن التبني السريع للذكاء الاصطناعي في البلاد يعيد تشكيل جوانب مختلفة من الشركات والتعليم والرعاية الصحية والهيئات الحكومية والمجتمع.
وذكر أن الحدث المرتقب يهدف إلى تعزيز الحوارات البناءة بين شركات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة وصناع القرار المؤثرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحا التزام الحكومة الثابت بتعزيز أجندتها الرقمية بما يتماشى مع رؤية كويت 2035 واستراتيجية الكويت 2040 مؤكدا كذلك التزام البلاد بتبني التقنيات الناشئة وقيادة الابتكار في كل من القطاعين العام والخاص مع تزايد استثمار المؤسسات في الكويت بحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI.
وبين أن هذا الحدث سيشكل منصة مناسبة لاستكشاف الدور المتطور للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل تكنولوجيا المعلومات.
من جهته، قال نائب رئيس مجموعة «آي دي سي» المنظمة للحدث والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وتركيا وافريقيا جيوتي لالشانداني وفق البيان إن القمة ستعمل على تمكين قادة التكنولوجيا بالمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لتبني عقلية الذكاء الاصطناعي في كل مكان واحتضان الذكاء الاصطناعي باعتباره ركيزة أساسية لجداول الأعمال التقنية لمؤسساتهم.
ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات يقودها الخبراء وحلقات نقاش ستقدم منظورا شاملا حول التحديات والفرص التي تشكل المشهد الرقمي مثل استراتيجيات تحديث التطبيقات وتحصين المؤسسات في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات من أجل التحول الرقمي.

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