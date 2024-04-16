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بالفيديو.. تفوّق ((سلة)) الشباب والناشئين على العراق ودياً

4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تمكن منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة، من تسجيل فوز ثان على نظيره العراقي 72-66 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم. وفي مباراة ثانية فاز «أزرق الناشئين» تحت 15 سنة على نظيره العراقي 76-75 في المواجهة التي جمعتهما على نفس الصالة.
وجاءت المباراتان الوديتان للأزرق ضمن الخطة المعدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد تحضيرا للمشاركة في بطولة بطولة الخليج للشباب المؤهلة لنهائيات آسيا لكرة السلة، والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس المقبلين، وبطولة الخليج لكرة السلة للناشئين، المزمعة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة أغسطس المقبل. وقد كرر منتخبنا الوطني للشباب فوزه على نظيره العراقي بعد فوز أول السبت الماضي (82-77)، فيما عوض «أزرق» الناشئين خسارته 43-89 من نفس الفريق.
من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ضاري برجس بنظيره رئيس الاتحاد العراقي لكر السلة د.حسين العميدي والوفد المرافق له، وقال لـ «الأنباء»: «سعدنا باستضافة الأشقاء، وجاءت الزيارة بنتائج إيجابية على مختلف الصعد، حيث لعب منتخبا الناشئين والشباب 4 مباريات ودية، ساهمت في زيادة الخبرات التراكمية للاعبين، كما كشفت للأجهزة الفنية عن بعض نقاط الضعف، ونقاط القوة في المنتخبين»، مشيدا بالأداء العام للاعبي الأزرق. وذكر برجس أن مجلس الإدارة سيوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العراقي لتطوير منظومة كرة السلة في البلدين، مضيفا: «نأمل مواصلة مثل هذه الزيارات المفيدة مستقبلا، لما تتضمنه من فوائد متعددة على المستويين الفني والإداري».
من جهته، أبدى د.حسين العميدي سعادته بزيارة الكويت، وقال لـ «الأنباء»: «علاقتنا بالاتحاد الكويتي عميقة ومتجذرة، وقد جسدت هذه الزيارة الرياضية الأخوية أواصر المحبة والأخوة، كما شهدنا مباريات متكافئة بين المنتخبات الأربعة، وسعدت بالمستوى المتطور لكرة السلة الكويتية، ونأمل بمزيد من التعاون مستقبلا، ونرحب بالإخوة في بلدهم الثاني العراق».
إلى ذلك، تقام مساء اليوم الجولة الثانية للدور قبل النهائي للدور الممتاز لكرة السلة، حيث يلتقي كاظمة مع القادسية في الـ 5:30 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدلله، ويتبعها في الـ 7:30 مساء مواجهة تجمع العربي والكويت على الصالة نفسها. ويقام الدور قبل النهائي بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاث متاحة. وقد حقق الكويت والقادسية الفوز في الجولة الأولى الجمعة، بعدما تغلب الأبيض على العربي 104-100، فيما فاز الأصفر على كاظمة 85-81.
من جانبه، تقدم النادي العربي باحتجاج رسمي على خلفية مباراته مع الكويت في الجولة الأولى. وطالب «الأخضر» في بيان رسمي بحكام أجانب لإدارة جميع مبارياته في الموسم الحالي. وقال: «سوف يقوم النادي برفع احتجاج إلى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة مرفقا به كل اللقطات والأخطاء التي امتنع الحكام عن إثباتها. ونطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكام الذين تولوا إدارة المباراة المذكورة، وفي حال إسناد أي مباراة للحكام أنفسهم سيمتنع العربي عن المشاركة في أي بطولة تحت إشراف الاتحاد».

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