بالفيديو.. تفوّق ((سلة)) الشباب والناشئين على العراق ودياً

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
تمكن منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة، من تسجيل فوز ثان على نظيره العراقي 72-66 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم. وفي مباراة ثانية فاز «أزرق الناشئين» تحت 15 سنة على نظيره العراقي 76-75 في المواجهة التي جمعتهما على نفس الصالة.
وجاءت المباراتان الوديتان للأزرق ضمن الخطة المعدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد تحضيرا للمشاركة في بطولة بطولة الخليج للشباب المؤهلة لنهائيات آسيا لكرة السلة، والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس المقبلين، وبطولة الخليج لكرة السلة للناشئين، المزمعة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة أغسطس المقبل. وقد كرر منتخبنا الوطني للشباب فوزه على نظيره العراقي بعد فوز أول السبت الماضي (82-77)، فيما عوض «أزرق» الناشئين خسارته 43-89 من نفس الفريق.
من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ضاري برجس بنظيره رئيس الاتحاد العراقي لكر السلة د.حسين العميدي والوفد المرافق له، وقال لـ «الأنباء»: «سعدنا باستضافة الأشقاء، وجاءت الزيارة بنتائج إيجابية على مختلف الصعد، حيث لعب منتخبا الناشئين والشباب 4 مباريات ودية، ساهمت في زيادة الخبرات التراكمية للاعبين، كما كشفت للأجهزة الفنية عن بعض نقاط الضعف، ونقاط القوة في المنتخبين»، مشيدا بالأداء العام للاعبي الأزرق. وذكر برجس أن مجلس الإدارة سيوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العراقي لتطوير منظومة كرة السلة في البلدين، مضيفا: «نأمل مواصلة مثل هذه الزيارات المفيدة مستقبلا، لما تتضمنه من فوائد متعددة على المستويين الفني والإداري».
من جهته، أبدى د.حسين العميدي سعادته بزيارة الكويت، وقال لـ «الأنباء»: «علاقتنا بالاتحاد الكويتي عميقة ومتجذرة، وقد جسدت هذه الزيارة الرياضية الأخوية أواصر المحبة والأخوة، كما شهدنا مباريات متكافئة بين المنتخبات الأربعة، وسعدت بالمستوى المتطور لكرة السلة الكويتية، ونأمل بمزيد من التعاون مستقبلا، ونرحب بالإخوة في بلدهم الثاني العراق».
إلى ذلك، تقام مساء اليوم الجولة الثانية للدور قبل النهائي للدور الممتاز لكرة السلة، حيث يلتقي كاظمة مع القادسية في الـ 5:30 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدلله، ويتبعها في الـ 7:30 مساء مواجهة تجمع العربي والكويت على الصالة نفسها. ويقام الدور قبل النهائي بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاث متاحة. وقد حقق الكويت والقادسية الفوز في الجولة الأولى الجمعة، بعدما تغلب الأبيض على العربي 104-100، فيما فاز الأصفر على كاظمة 85-81.
من جانبه، تقدم النادي العربي باحتجاج رسمي على خلفية مباراته مع الكويت في الجولة الأولى. وطالب «الأخضر» في بيان رسمي بحكام أجانب لإدارة جميع مبارياته في الموسم الحالي. وقال: «سوف يقوم النادي برفع احتجاج إلى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة مرفقا به كل اللقطات والأخطاء التي امتنع الحكام عن إثباتها. ونطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكام الذين تولوا إدارة المباراة المذكورة، وفي حال إسناد أي مباراة للحكام أنفسهم سيمتنع العربي عن المشاركة في أي بطولة تحت إشراف الاتحاد».
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