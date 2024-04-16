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العربي يهزم التضامن ودياً

4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تغلب فريق الكرة بالنادي العربي، على التضامن 3-1 في مباراة ودية أقيمت أول من أمس على ستاد صباح السالم في إطار توقف المسابقات المحلية بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا بقطر.
وسجل أهداف العربي كل من بدر طارق (هدفان) والمغربي حمزة خابا، فيما أحرز هدف التضامن محترفه السوري أحمد الدالي. واستغل مدربا الفريقين، ناصر الشطي (العربي) والبرتغالي ميغيل ليال (التضامن)، الفرصة للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين الغائبين لفترة طويلة ومنحهم الفرصة لاستعادة حساسية المباريات.
وسيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم السبت المقبل.

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