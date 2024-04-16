العربي يهزم التضامن ودياً

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تغلب فريق الكرة بالنادي العربي، على التضامن 3-1 في مباراة ودية أقيمت أول من أمس على ستاد صباح السالم في إطار توقف المسابقات المحلية بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا بقطر.
وسجل أهداف العربي كل من بدر طارق (هدفان) والمغربي حمزة خابا، فيما أحرز هدف التضامن محترفه السوري أحمد الدالي. واستغل مدربا الفريقين، ناصر الشطي (العربي) والبرتغالي ميغيل ليال (التضامن)، الفرصة للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين الغائبين لفترة طويلة ومنحهم الفرصة لاستعادة حساسية المباريات.
وسيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم السبت المقبل.
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