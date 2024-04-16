السالمية باشر تدريباته.. ويبحث عن ((ودية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء أمس تدريباته التحضيرية لاستئناف مواجهات مجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة، والتي تنطلق 27 أكتوبر الجاري، حيث يحل «السماوي» ضيفا على النصر ضمن الجولة الرابعة في 28 الجاري.
وقد أشرف المدرب الكوراتي أنتي ميشا على الحصة التدريبية التي شهدت مشاركة أغلب لاعبي الفريق، باستثناء المشاركين مع منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة في بطولة كأس آسيا السادسة بالدوحة، وقد شهد التجمع الأول للسالمية بعد خسارته من نظيره الكويت 1-3 في الجولة الثالثة لمجموعة البطولة 8 أبريل تدريبات متنوعة بقصد رفع معدل اللياقة البدنية تدريجيا.
وفي سياق متصل، يبحث الجهاز الإداري للفريق عن مباراة ودية خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل معاودة منافسات الدوري بفترة كافية.
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