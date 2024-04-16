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السالمية باشر تدريباته.. ويبحث عن ((ودية))

4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء أمس تدريباته التحضيرية لاستئناف مواجهات مجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة، والتي تنطلق 27 أكتوبر الجاري، حيث يحل «السماوي» ضيفا على النصر ضمن الجولة الرابعة في 28 الجاري.
وقد أشرف المدرب الكوراتي أنتي ميشا على الحصة التدريبية التي شهدت مشاركة أغلب لاعبي الفريق، باستثناء المشاركين مع منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة في بطولة كأس آسيا السادسة بالدوحة، وقد شهد التجمع الأول للسالمية بعد خسارته من نظيره الكويت 1-3 في الجولة الثالثة لمجموعة البطولة 8 أبريل تدريبات متنوعة بقصد رفع معدل اللياقة البدنية تدريجيا.
وفي سياق متصل، يبحث الجهاز الإداري للفريق عن مباراة ودية خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل معاودة منافسات الدوري بفترة كافية.

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