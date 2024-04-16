((الأزرق الأولمبي)) لتخطي فيتنام اليوم

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- Al-Anbaa) مبارك الخالدي - الدوحة - فريد عبدالباقي
يدشن منتخبنا الأولمبي اليوم مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة بالدوحة، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، بمواجهة منتخب فيتنام وصيف نسخة عام 2018 في الـ6:30 مساء على ستاد الجنوب المونديالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، تسبقها مواجهة أخرى لحساب نفس المجموعة تجمع أوزبكستان بطل نسخة 2018 وماليزيا الذي وصل لربع نهائي نسخة 2018 وذلك في الـ 4:00 عصرا على ستاد خليفة الدولي. وبالنظر إلى مستويات المنتخبات المتأهلة في المجموعات الأربع، تبدو حظوظ منتخبنا من خلال مجموعته الرابعة كبيرة للذهاب بعيدا في البطولة، إذ يسعى «الأزرق» في مستهل مشواره إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الثقة وتعزز من حظوظه في بلوغ ربع نهائي البطولة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.
وستكون المقاعد الخاصة بـ «أولمبياد باريس 2024» متاحة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مع فرصة إضافية للفريق صاحب المركز الرابع من خلال خوضه مواجهة الملحق أمام منتخب غينيا رابع قارة أفريقيا في 9 مايو بباريس.
ويدون «الأزرق الأولمبي» ظهوره الثالث في البطولة بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني في التصفيات بعدما حل وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط عقب الفوز على تيمور الشرقية 4-0 ومكاو 3-0 والتعادل مع العراق 2-2، في المقابل تأهلت فيتنام إلى النهائيات بعد أن تصدرت مجموعتها الثالثة بـ 7 نقاط بالفوز على غوام 6-0 واليمن 1-0 والتعادل مع سنغافورة 2-2.
وقد استقر الجهاز الفني لمنتخبنا بقياده المدرب البرتغالي ايميلو بيكسي، على قائمة المنتخب النهائية لخوض البطولة بعد استبعاد الثنائي بدر المطيري وعبدالله العنزي بداعي الإصابة، حيث ضمت القائمة كلا من: عبدالرحمن كميل وعبدالرحمن الفضلي وعبدالرحمن الحربي في حراسة المرمى، وجميعهم أثبتوا جدارتهم في البطولات المحلية مع فرقهم، ومن اللاعبين: إبراهيم كميل وسلمان العوضي ومعاذ العنزي ومهدي دشتي وعبدالرحمن الديحاني وخالد الفضلي وحسين اشكناني وفيصل الشطي وطلال القيسي وصالح المحطب وفهد الفضلي وعبدالرحمن الشرهان وعبدالعزيز اسعد ومنتصر العبدالسلام وعبدالرحمن الرشيدي وحمد الطويل وجراح الهليلي ومحسن فلاح وسلطان الفرج ويوسف الحقان.
ومن المتوقع أن يدفع بيكسي اليوم بعناصر الخبرة والأكثر مشاركة في بطولة دوري زين لجاهزيتهم الفنية، وفي مقدمتهم: ابراهيم كميل وسلمان العوضي ومهدي دشتي وفيصل الشطي وخالد الفضلي ويوسف الحقان وحسين اشكناني.
صعوبة المهمة
في غضون ذلك، شدد المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي خلال المؤتمر التقديمي الذي عقد أمس لفرق المجموعة، على أهمية مشاركة «الأولمبي» في كأس آسيا، معترفا بصعوبة مواجهة فيتنام اليوم، مضيفا أنه يعرف جيدا صعوبة المواجهة، لاسيما أن المنافس قام بتغيير جهازه الفني بجانب امتلاكه لاعبين متميزين.
وأكد بيكسي أن «الأولمبي» يلعب في مجموعة قوية تضم منتخبات أوزبكستان وفيتنام وماليزيا، وأن لاعبينا متحمسون لخوض غمار البطولة الآسيوية، وتقديم أفضل ما لديهم خلال لقاء اليوم أمام فيتنام، مشيرا إلى أن الفوز في اللقاء سيكون مهما جدا من أجل تحقيق هدفنا في البطولة التي تعد فرصة رائعة لكسب الثقة للاعبي «الأولمبي». وكشف أن سبب التوقيع مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الأولمبي يرجع إلى وجود رؤية واضحة لبناء جيل جديد للكرة الكويتية وضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الأول تكون قادرة على تمثيل «الأزرق» في المستقبل. في المقابل، اعترف مدرب منتخب فيتنام الأولمبي، هوانغ أنه توان، بصعوبة مواجهة «الأزرق الأولمبي» اليوم لما يمتلكه من لاعبين واعدين، مشددا على صعوبة مباريات المجموعة الرابعة.
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