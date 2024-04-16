((الأزرق الأولمبي)) لتخطي فيتنام اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي - الدوحة - فريد عبدالباقي

يدشن منتخبنا الأولمبي اليوم مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة بالدوحة، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، بمواجهة منتخب فيتنام وصيف نسخة عام 2018 في الـ6:30 مساء على ستاد الجنوب المونديالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، تسبقها مواجهة أخرى لحساب نفس المجموعة تجمع أوزبكستان بطل نسخة 2018 وماليزيا الذي وصل لربع نهائي نسخة 2018 وذلك في الـ 4:00 عصرا على ستاد خليفة الدولي. وبالنظر إلى مستويات المنتخبات المتأهلة في المجموعات الأربع، تبدو حظوظ منتخبنا من خلال مجموعته الرابعة كبيرة للذهاب بعيدا في البطولة، إذ يسعى «الأزرق» في مستهل مشواره إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الثقة وتعزز من حظوظه في بلوغ ربع نهائي البطولة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.وستكون المقاعد الخاصة بـ «أولمبياد باريس 2024» متاحة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مع فرصة إضافية للفريق صاحب المركز الرابع من خلال خوضه مواجهة الملحق أمام منتخب غينيا رابع قارة أفريقيا في 9 مايو بباريس.ويدون «الأزرق الأولمبي» ظهوره الثالث في البطولة بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني في التصفيات بعدما حل وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط عقب الفوز على تيمور الشرقية 4-0 ومكاو 3-0 والتعادل مع العراق 2-2، في المقابل تأهلت فيتنام إلى النهائيات بعد أن تصدرت مجموعتها الثالثة بـ 7 نقاط بالفوز على غوام 6-0 واليمن 1-0 والتعادل مع سنغافورة 2-2.وقد استقر الجهاز الفني لمنتخبنا بقياده المدرب البرتغالي ايميلو بيكسي، على قائمة المنتخب النهائية لخوض البطولة بعد استبعاد الثنائي بدر المطيري وعبدالله العنزي بداعي الإصابة، حيث ضمت القائمة كلا من: عبدالرحمن كميل وعبدالرحمن الفضلي وعبدالرحمن الحربي في حراسة المرمى، وجميعهم أثبتوا جدارتهم في البطولات المحلية مع فرقهم، ومن اللاعبين: إبراهيم كميل وسلمان العوضي ومعاذ العنزي ومهدي دشتي وعبدالرحمن الديحاني وخالد الفضلي وحسين اشكناني وفيصل الشطي وطلال القيسي وصالح المحطب وفهد الفضلي وعبدالرحمن الشرهان وعبدالعزيز اسعد ومنتصر العبدالسلام وعبدالرحمن الرشيدي وحمد الطويل وجراح الهليلي ومحسن فلاح وسلطان الفرج ويوسف الحقان.ومن المتوقع أن يدفع بيكسي اليوم بعناصر الخبرة والأكثر مشاركة في بطولة دوري زين لجاهزيتهم الفنية، وفي مقدمتهم: ابراهيم كميل وسلمان العوضي ومهدي دشتي وفيصل الشطي وخالد الفضلي ويوسف الحقان وحسين اشكناني.صعوبة المهمةفي غضون ذلك، شدد المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي خلال المؤتمر التقديمي الذي عقد أمس لفرق المجموعة، على أهمية مشاركة «الأولمبي» في كأس آسيا، معترفا بصعوبة مواجهة فيتنام اليوم، مضيفا أنه يعرف جيدا صعوبة المواجهة، لاسيما أن المنافس قام بتغيير جهازه الفني بجانب امتلاكه لاعبين متميزين.وأكد بيكسي أن «الأولمبي» يلعب في مجموعة قوية تضم منتخبات أوزبكستان وفيتنام وماليزيا، وأن لاعبينا متحمسون لخوض غمار البطولة الآسيوية، وتقديم أفضل ما لديهم خلال لقاء اليوم أمام فيتنام، مشيرا إلى أن الفوز في اللقاء سيكون مهما جدا من أجل تحقيق هدفنا في البطولة التي تعد فرصة رائعة لكسب الثقة للاعبي «الأولمبي». وكشف أن سبب التوقيع مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الأولمبي يرجع إلى وجود رؤية واضحة لبناء جيل جديد للكرة الكويتية وضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الأول تكون قادرة على تمثيل «الأزرق» في المستقبل. في المقابل، اعترف مدرب منتخب فيتنام الأولمبي، هوانغ أنه توان، بصعوبة مواجهة «الأزرق الأولمبي» اليوم لما يمتلكه من لاعبين واعدين، مشددا على صعوبة مباريات المجموعة الرابعة.