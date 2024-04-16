رسم ملامح مشرقة لآسيا

رسم ملامح مشرقة لآسيا
التاريخ
4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكــرة القدم الشيــخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أهمية كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تعتبر محطة مثالية لرسم ملامح المستقبل المشرق للكرة الآسيوية عبر صقل المواهب الشابة في مختلف المنتخبات المشاركة في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، كما ثمن جهود قطر في تهيئة الأرضية المثالية لاستضافة منافسات البطولة وفق أعلى معايير التنظيم العالمية، لما تتمتع به من إمكانات هائلة وخبرة كبيرة على صعيد تنظيم الأحداث الرياضية المهمة على مختلف الأصعدة.
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