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رسم ملامح مشرقة لآسيا

4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكــرة القدم الشيــخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أهمية كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تعتبر محطة مثالية لرسم ملامح المستقبل المشرق للكرة الآسيوية عبر صقل المواهب الشابة في مختلف المنتخبات المشاركة في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، كما ثمن جهود قطر في تهيئة الأرضية المثالية لاستضافة منافسات البطولة وفق أعلى معايير التنظيم العالمية، لما تتمتع به من إمكانات هائلة وخبرة كبيرة على صعيد تنظيم الأحداث الرياضية المهمة على مختلف الأصعدة.

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