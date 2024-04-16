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فوز ((العنابي)).. وتعادل ((النشامى))

4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهل منتخب قطر الأولمبي مشواره في البطولة بنجاح بتحقيق فوز مستحق على إندونيسيا بهدفين نظيفين، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، سجلهما خالد علي (ركلة جزاء)، وأحمد الراوي في الدقيقتين (45+1 و54)، علما أن المنتخب الإندونيسي لعب بـ 9 لاعبين إثر طرد كل من ايفار جينر في الدقيقة 64 ورمضان سانانتا في الدقيقة 90+5.
وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لمنتخبي الأردن وأستراليا بعد تعادلهما سلبيا، وبقي منتخب إندونيسيا من دون نقاط.

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