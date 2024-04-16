فوز ((العنابي)).. وتعادل ((النشامى))

(MENAFN
- Al-Anbaa) استهل منتخب قطر الأولمبي مشواره في البطولة بنجاح بتحقيق فوز مستحق على إندونيسيا بهدفين نظيفين، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، سجلهما خالد علي (ركلة جزاء)، وأحمد الراوي في الدقيقتين (45+1 و54)، علما أن المنتخب الإندونيسي لعب بـ 9 لاعبين إثر طرد كل من ايفار جينر في الدقيقة 64 ورمضان سانانتا في الدقيقة 90+5.
وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لمنتخبي الأردن وأستراليا بعد تعادلهما سلبيا، وبقي منتخب إندونيسيا من دون نقاط.
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