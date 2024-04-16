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5 ذهبيات لـ ((التايكوندو)) في ((الألعاب الخليجية للشباب))

4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح منتخبنا للتايكوندو رصيد ميداليات الكويت بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات حتى 2 مايو المقبل، وذلك بإحرازه 5 ميداليات ذهبية للأبطال محمد المطيري، أحمد العلي، محمد الهامور، وليد المطيري في منافسات الرجال، وزينب أحمد في منافسات الفتيات، كما أحرزت روان العنزي والمسك السالم الميدالية الفضية، فيما نالت غلا العساف الميدالية البرونزية، بينما تأهلت لولوه المحبوب إلى الدور النهائي، وقد تأجلت مراسم التتويج نظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها الإمارات.
وارتفع عدد المسابقات التي كشف الستار عن منافساتها إلى 4 ألعاب في اليوم الثاني للمنافسات، مع استمرار مباريات كرة القدم ومنافسات التايكوندو بالإضافة إلى انطلاق منافسات ألعاب القوى والشراع، حيث يخوض منتخبنا الوطني لألعاب القوى منافسات الدورة اليوم، ويتكون «أزرق القوى» من اللاعبين: سيد فاخر شاكر، عبدالله سلامة، عبداللطيف فيصل، يعقوب المشموم، أحمد ذياب، فهيد حمادة، مرزوق العجيل، حمدان سويد، عبدالله الخضر، خليل القطان، فارس الخالدي، علي عبدالله، عبدالرحمن القحطاني، محمد الدعيج، سليمان الشمروخ، مهدي الصباغة، واللاعبات ياسمين وليد، دلال العازمي، دانة ابراهيم، جود العتيبي، وأسماء بدر، على أن تستمر المنافسات لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وصول الشطرنج و«الجوجيتسو»
إلى ذلك، وصل وفد منتخبنا للشطرنج للمشاركة في الدورة بوفد يضم اللاعبين: محمد العبدالجادر، بدر الساير، فيصل الغانم، عبدالله العنزي، يوسف الحافظ، وحسين الحافظ، بالإضافة إلى مدير الوفد عادل العميري، الذي قال إن منتخب الشطرنج يشارك في الدورة بمنتخب الشباب والناشئين في منافسات الفردي والفرق، مضيفا أن حظوظ منتخبنا بالمنافسات التي تنطلق غدا الخميس حتى 23 الجاري كبيرة في حصد مراكز متقدمة، حيث لدينا منتخب من الشباب قادر على المنافسة، ويمتلك إمكانات كبيرة، وقد شارك في العديد من البطولات المحلية والخارجية، كما أن هناك العديد من الخامات والمواهب الواعدة في منتخب الناشئين».
كما وصل منتخب الجوجيتسو الذي يستعد لانطلاق منافساته في الدورة.
تأجيل مباريات القدم إلى اليوم
إلى ذلك، أعلنت اللجنة المنظمة، عن تأجيل مباريات كرة القدم المقامة في أبوظبي أمس بين منتخبات الكويت مع البحرين والإمارات مع عمان، نظرا للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وحرصا على سلامة جميع المشاركين، على أن تقام المباراتان اليوم، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكوندو المقامة بإمارة الفجيرة إلى اليوم الأربعاء.

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