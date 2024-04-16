5 ذهبيات لـ ((التايكوندو)) في ((الألعاب الخليجية للشباب))

(MENAFN
- Al-Anbaa) افتتح منتخبنا للتايكوندو رصيد ميداليات الكويت بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات حتى 2 مايو المقبل، وذلك بإحرازه 5 ميداليات ذهبية للأبطال محمد المطيري، أحمد العلي، محمد الهامور، وليد المطيري في منافسات الرجال، وزينب أحمد في منافسات الفتيات، كما أحرزت روان العنزي والمسك السالم الميدالية الفضية، فيما نالت غلا العساف الميدالية البرونزية، بينما تأهلت لولوه المحبوب إلى الدور النهائي، وقد تأجلت مراسم التتويج نظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها الإمارات.
وارتفع عدد المسابقات التي كشف الستار عن منافساتها إلى 4 ألعاب في اليوم الثاني للمنافسات، مع استمرار مباريات كرة القدم ومنافسات التايكوندو بالإضافة إلى انطلاق منافسات ألعاب القوى والشراع، حيث يخوض منتخبنا الوطني لألعاب القوى منافسات الدورة اليوم، ويتكون «أزرق القوى» من اللاعبين: سيد فاخر شاكر، عبدالله سلامة، عبداللطيف فيصل، يعقوب المشموم، أحمد ذياب، فهيد حمادة، مرزوق العجيل، حمدان سويد، عبدالله الخضر، خليل القطان، فارس الخالدي، علي عبدالله، عبدالرحمن القحطاني، محمد الدعيج، سليمان الشمروخ، مهدي الصباغة، واللاعبات ياسمين وليد، دلال العازمي، دانة ابراهيم، جود العتيبي، وأسماء بدر، على أن تستمر المنافسات لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وصول الشطرنج و«الجوجيتسو»
إلى ذلك، وصل وفد منتخبنا للشطرنج للمشاركة في الدورة بوفد يضم اللاعبين: محمد العبدالجادر، بدر الساير، فيصل الغانم، عبدالله العنزي، يوسف الحافظ، وحسين الحافظ، بالإضافة إلى مدير الوفد عادل العميري، الذي قال إن منتخب الشطرنج يشارك في الدورة بمنتخب الشباب والناشئين في منافسات الفردي والفرق، مضيفا أن حظوظ منتخبنا بالمنافسات التي تنطلق غدا الخميس حتى 23 الجاري كبيرة في حصد مراكز متقدمة، حيث لدينا منتخب من الشباب قادر على المنافسة، ويمتلك إمكانات كبيرة، وقد شارك في العديد من البطولات المحلية والخارجية، كما أن هناك العديد من الخامات والمواهب الواعدة في منتخب الناشئين».
كما وصل منتخب الجوجيتسو الذي يستعد لانطلاق منافساته في الدورة.
تأجيل مباريات القدم إلى اليوم
إلى ذلك، أعلنت اللجنة المنظمة، عن تأجيل مباريات كرة القدم المقامة في أبوظبي أمس بين منتخبات الكويت مع البحرين والإمارات مع عمان، نظرا للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وحرصا على سلامة جميع المشاركين، على أن تقام المباراتان اليوم، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكوندو المقامة بإمارة الفجيرة إلى اليوم الأربعاء.
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