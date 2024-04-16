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3 مباريات في ((اليد)) اليوم

4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
نجح القادسية في تحقيق الفوز على خيطان 32-27 أمس الأول في ختام الجولة العاشرة من الدوري العام لكرة اليد رافعا رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 4 نقاط، بينما فاز برقان على اليرموك 26-21 ورفع رصيده إلى 10 نقاط بينما بقي الخاسر على رصيده السابق 5 نقاط.
إلى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 11 وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، اذ يلتقي كاظمة (14 نقطة) مع التضامن (بلا رصيد) في الـ 4:30 مساء، بينما يلتقي الفحيحيل (8 نقاط) مع النصر (9 نقاط) في الـ 6:30 مساء، كما يواجه العربي (14 نقطة) نظيره الصليبخات (11 نقطة) في الـ 8:30 مساء.

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