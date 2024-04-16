((سبورتي)) يتصدر الدوري الجورجي
التاريخ
4/16/2024 11:06:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) واصل نادي سبورتي انطلاقته القوية في منافسات دوري جورجيا، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، وتغلبه على نظيره فريق FC RUSTVI برباعية مقابل هدف، حيث نجح في السيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها، وتمكن من فرض أسلوبه وحقق مبتغاه بتحقيق ثالث انتصاراته، وبذلك تصدر نادي سبورتي جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مواجهات.
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