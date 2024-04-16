((أزرق الهوكي)) يتأهب لمواجهة منغوليا غداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) يواصل منتخبنا الوطني لهوكي الجليد استعداداته للمواجهة المرتقبة غدا أمام المنتخب المنغولي المرشح الأبرز لحصد لقب بطولة كأس العالم للرجال 2024 للمستوى الرابع، والتي تحتضنها حاليا الكويت، حيث حرص المدرب الصربي للأزرق الصربي ماركو زيدرافيك على توجيه اللاعبين فيما يخص نقاط القوة والضعف لمنتخب مانغوليا، كما طالب اللاعبين بالتركيز في المباراة التي يراها حاسمة بمشوار المنتخب في البطولة.
وكانت البطولة قد انطلقت مساء أمس بحضور ورعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي من خلال حفل افتتاح بمشاركة براعم مدرسة الهوكي ثم طابور عرض المنتخبات المشاركة، أعقبته مواجهتي «الأزرق» مع ماليزيا ومنغوليا مع إندونيسيا.
وفي هذا الصدد، قال أمين السر نادي الألعاب الشتوية مشعل فليطح إن البطولة تحظى بدعم كبير من الاتحاد الدولي، والذي يشرف على البطولة من جميع النواحي، مؤكدا أن النادي لن يدخر جهدا لإنجاح البطولة ورفع اسم الكويت في هذا الحدث التاريخي الذي يقام في الكويت للمرة الأولى.
بدوره، أشاد المدير التنفيذي المعتمد من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لإدارة بطولة العالم للعبة للمستوى الرابع الألماني فرانس راندي بالاستعداد الاحترافي لنادي الألعاب الشتوية الذي من جميع النواحي التنظيمية والفنية، لافتا إلى أن الكويت قدمت كل التسهيلات للفرق والحكام وأعضاء الاتحاد الدولي لإنجاح عملهم، إلى جانب تجهيز الصالة بكل الترتيبات اللازمة المعتمدة دوليا لتقديم نسخة رائعة.
وأضاف أن الاتحاد يولي ذات الأهمية لبطولات كأس العالم لهوكي الجليد للعبة للرجال والسيدات لكل مستوياتها بهدف الارتقاء باللعبة ونشرها في أكبر عدد من الدول، وموضحا ارتفاع المستوى الفني لمنتخبات المستويين الثالث والرابع كثيرا بالسنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بما فيها المنتخب الكويتي الذي قطع خطوات كبيرة في التحسن والتطور.
وكان مدرب منتخبنا الصربي ماركو زيدرافيك قد ذكر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الإثنين لمدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، أن لاعبي «أزرق الهوكي» جاهزون لخوض غمار البطولة وتحقيق الهدف بإحراز لقبها والانتقال للمستوى الثالث، لاسيما أن المنتخب يلعب على أرضه وبين جماهيره، مبينا أن لاعبي الكويت لديهم خبرة كبيرة وقادرون على التعامل مع ضغوط البطولات الكبيرة في ظل دعم جماهيري كبير لهم.
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