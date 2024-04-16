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((أزرق الهوكي)) يتأهب لمواجهة منغوليا غداً

4/16/2024 11:06:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل منتخبنا الوطني لهوكي الجليد استعداداته للمواجهة المرتقبة غدا أمام المنتخب المنغولي المرشح الأبرز لحصد لقب بطولة كأس العالم للرجال 2024 للمستوى الرابع، والتي تحتضنها حاليا الكويت، حيث حرص المدرب الصربي للأزرق الصربي ماركو زيدرافيك على توجيه اللاعبين فيما يخص نقاط القوة والضعف لمنتخب مانغوليا، كما طالب اللاعبين بالتركيز في المباراة التي يراها حاسمة بمشوار المنتخب في البطولة.
وكانت البطولة قد انطلقت مساء أمس بحضور ورعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي من خلال حفل افتتاح بمشاركة براعم مدرسة الهوكي ثم طابور عرض المنتخبات المشاركة، أعقبته مواجهتي «الأزرق» مع ماليزيا ومنغوليا مع إندونيسيا.
وفي هذا الصدد، قال أمين السر نادي الألعاب الشتوية مشعل فليطح إن البطولة تحظى بدعم كبير من الاتحاد الدولي، والذي يشرف على البطولة من جميع النواحي، مؤكدا أن النادي لن يدخر جهدا لإنجاح البطولة ورفع اسم الكويت في هذا الحدث التاريخي الذي يقام في الكويت للمرة الأولى.
بدوره، أشاد المدير التنفيذي المعتمد من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لإدارة بطولة العالم للعبة للمستوى الرابع الألماني فرانس راندي بالاستعداد الاحترافي لنادي الألعاب الشتوية الذي من جميع النواحي التنظيمية والفنية، لافتا إلى أن الكويت قدمت كل التسهيلات للفرق والحكام وأعضاء الاتحاد الدولي لإنجاح عملهم، إلى جانب تجهيز الصالة بكل الترتيبات اللازمة المعتمدة دوليا لتقديم نسخة رائعة.
وأضاف أن الاتحاد يولي ذات الأهمية لبطولات كأس العالم لهوكي الجليد للعبة للرجال والسيدات لكل مستوياتها بهدف الارتقاء باللعبة ونشرها في أكبر عدد من الدول، وموضحا ارتفاع المستوى الفني لمنتخبات المستويين الثالث والرابع كثيرا بالسنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بما فيها المنتخب الكويتي الذي قطع خطوات كبيرة في التحسن والتطور.
وكان مدرب منتخبنا الصربي ماركو زيدرافيك قد ذكر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الإثنين لمدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، أن لاعبي «أزرق الهوكي» جاهزون لخوض غمار البطولة وتحقيق الهدف بإحراز لقبها والانتقال للمستوى الثالث، لاسيما أن المنتخب يلعب على أرضه وبين جماهيره، مبينا أن لاعبي الكويت لديهم خبرة كبيرة وقادرون على التعامل مع ضغوط البطولات الكبيرة في ظل دعم جماهيري كبير لهم.

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