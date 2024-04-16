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أفراح أبورقبة

4/16/2024 11:06:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل مشعل نايف عمر أبورقبة وإخوانه بزفاف ابنهم نايف بن خالد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بـــالمـنــــاسبـة السعيدة.
ألف مبروك.


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