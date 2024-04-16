جوارديولا يؤكد احترامه لريال مدريد.. وبايرن يسعى لإنقاذ موسمه أمام آرسنال

MENAFN - Alghad Newspaper) مدن - أوضح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أنه يحترم ريال مدريد لكنه لا يخشى مواجهته، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.والتقى الفريقان في مدريد بمباراة الذهاب الأسبوع الماضي، والتي انتهت بتعادلهما 3-3.











وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس: "مواجهة ريال مدريد مباراة خاصة بالنسبة لي، لكن هذا لا يهم.. ما يهمنا هو ما يجب أن نقدمه غدا كفريق. علينا تعديل أشياء لم نفعلها بشكل جيد في البرنابيو، نحن بحاجة لتقديم أداء أفضل قليلا. سنتحدث عن ذلك ونحاول تنفيذه".

وأضاف: "نريد أن نشعر بالضغط. لا نريد أن نخسر هذه المباراة، نحتاج للنهم من أجل المنافسة، نريد من الجماهير في ملعبنا أن تساعدنا كثيرا".

وتابع: "علينا أن نستعد للمباراة، لكننا لن نعرف إلا بعد 10 دقائق إمكانيات من نواجههم، هناك بعض الأمور التي يجب أن ننفذها بشكل أفضل من المباراة الأولى. ريال مدريد ليس فقط أي منافس، علينا أن نحسن طريقة لعبنا بقدر المستطاع".

وتحدث جوارديولا عن إمكانية مشاركة الظهير الأيمن كايل ووكر قائلا: "تدرب ووكر جيدا، ويشعر أنه في حالة جيدة، لا أعلم إن كان سيبدأ أساسيا أم لا لكنني أعتقد أنه متاح لهذه المُواجهة، سأرى في التدريبات، في آخر تدريب أو اثنين كان جيدا".

وأشاد المدرب الإسباني بقدرات نجم ريال مدريد جود بيلينجهام قائلا: "بيلينجهام انسجم بسرعة كبيرة في ريال مدريد وهذا الأمر ليس سهلا.. إنه لاعب استثنائي".

وأردف: "لست خائفا من مواجهة ريال مدريد، لقد واجهتهم عدة مرات.. نعم أحترمهم، لكن ذلك لا يعني أنني أخاف منهم".

واختتم: "نحن معتادون على وجود برنامج مباريات معقد، من الأفضل أن نكون حاضرين في هذه المباريات بدلا من عدم التأهل لخوضها.. علينا أن نكون مستعدين. إنهم يعرفوننا جيدا وعلينا تقديم بعض المفاجآت كما فعل أنشيلوتي في البرنابيو".

من جانبه، أكد البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، إن ريال مدريد أقوى من الموسم الماضي وإنه سيسعى للثأر من إقصائه على يد الـ"سيتيزينز" في النسخة السابقة من دوري الأبطال، ولهذا سيلعب بـ"كرامة مجروحة".

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي: "لم أشاهد مباراة العام الماضي مرة ثانية، أعتقد أن ريال مدريد أقوى من الموسم الماضي. هذا إحساسي بناء على مواجهة البرنابيو. سيرغبون في الثأر وسيكون الوضع مختلفا".

وأضاف: "هذا فريق مختلف. لعبوا العام الماضي بخطة 4-3-3 وهذا العام يميلون أكثر إلى 4-4-2. لم يعد بنزيما موجودا وجاء بيلينجهام وروديجو يلعب أكثر هذا العام. سيلعب ريال على الأرجح بكرامة مجروحة".

وأكمل اللاعب البرتغالي: "نحن أقوياء على أرضنا وبين جمهورنا. ما فعلناه العام الماضي كان اعتذارا عما حدث في 2022".

ويخوض سيتي هذه المباراة بعد أن قطع خطوة كبيرة نحو طريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تعثر كل من آرسنال وليفربول مؤخرا في السباق، وحول هذا علق سيلفا: "كانت عطلة أسبوع رائعة بالنسبة لنا. لم أتوقع أن يخسر كلا الفريقين. الآن لم يكن مصيرنا يعتمد علينا. الآن الوضع تغير. لو فعلنا ما علينا سنتوج بلقب الدوري".

وعاد اللاعب للحديث عن ريال مدريد، إذ أكد أنه يكن له "احتراما كبيرا"، وتابع: "هذا بسبب كل ما حققه في هذه المسابقة ولأنه فريق خطير ولأنه يلعب بشكل مختلف عنا. قد تشعر أحيانا أنك مسيطر، لكنهم يخطفونك مرة ثم الثانية ويفوزون. قد تشعر أنك مسيطر، لكنك لست مسيطرا. بخلاف هذا، فعلى صعيد الفرديات، هم الفريق الأفضل في العالم".

وعلى ملعب الاتحاد في مانشستر، ستكون المواجهة اشبه بنهائي، بعد ان تعادل الفريقان 3-3 في قمة نارية ذهابا بملعب "سانتياجو برنبايو" حيث تبقى كل الاحتمالات واردة ايابا، بما فيها اللجوء الى شوطين اضافيين او لاحتكام إلى ركلات الترجيح، طالما انّ الفريقين يقدمان مستوى رفيعا ومتقاربا.

وكان فريق المدرب جوارديولا قلب تأخره 1-2 إلى تقدم 3-2 في لقاء الذهاب، قبل أن ينقذ الأوروجوياني فيدي فالفيردي ريال من الهزيمة الأولى في آخر 28 مباراة له على أرضه في جميع المسابقات، بتسجيله هدف التعادل من تسديدة رائعة "على الطاير" قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.

ولا شك انّ المهمة لن تكون سهلة لرجال الايطالي كارلو أنشيلوتي ضد الفريق الانجليزي، الذي لم يسقط في المسابقة القارية للمباراة الثانية والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام عملاق إسبانيا 1-3 بعد التمديد في أيار (مايو) 2022 في إياب نصف النهائي.

كما أنّه لم يخسر على أرضه في المسابقة منذ 30 مباراة، أي منذ العام 2018، ولم يخسر على أرضه في 41 مباراة في مختلف المسابقات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وقال جوارديولا: "علينا أن نفوز بالمباراة ولكن لدينا أنصارنا هناك. نحن بحاجة إليهم جميعًا وإلى طاقتهم لمحاولة التغلب على ملوك هذه المسابقة. بمؤازرة جمهورنا في مانشستر، سنفعل ذلك. لكن مدريد سيسجل هدفا واحدا، هذا أمر مؤكد".

بدوره، علّق أنشيلوتي "من الواضح أننا أردنا الدخول الى مباراة الإياب مع افضلية ما، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون راضين (الأداء في مباراة الذهاب). لقد تنافسنا بشكل جيد للغاية، وإذا فعلنا ذلك مرة أخرى (في مانشستر) فيمكننا التأهل".

ويبحث النادي الملكي عن الثأر من سيتي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1 قبل أن يحقق سيتي فوزاً كاسحاً 4-0 إياباً في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه.

ويدخل الـ"سيتيزينز" إلى المواجهة مبتهجا بانتزاعه صدارة الدوري الانجليزي بفارق نقطتين من آرسنال وليفربول، بفوزه الساحق على لوتون تاون 5-1 وخسارة الأخيرين أمام كريستال بالاس 0-1 وأستون فيلا 0-2، فبات أقرب الى إحراز اللقب للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، معززا حظوظه بتكرار إنجاز الموسم الماضي عندما حقّق ثلاثية تاريخية، بعد أن بلغ الفريق المملوك إماراتيا نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا حيث سيواجه تشلسي السبت.



ويعوّل جوارديولا دائما على ترسانته المدججة باللاعبين وفي طليعتهم النرويجي إيرلينج هالاند الذي واجه بعض الانتقادات في الآونة الاخيرة على خلفية غيابه عن التهديف بمواجهة ريال في المباريات الثلاث الاخيرة بين الجانبين.

لكنّ مدرّبه دافع عنه بشراسة قائلا: "الهدف ليس الكرة الذهبية، الهدف هو الفوز بالألقاب وقد فعل ذلك. هل كنا سنفوز بخمسة ألقاب العام الماضي بدونه؟ لم يحصل ذلك بالصدفة".

ونوّه جوارديولا إلى دور النرويجي بقوله: "إنه يساعدنا على توفير المزيد من المساحات في مناطق عدّة، وكانت مساهمته استثنائية منذ يوم وصوله الموسم الماضي".

من جهته، يأمل انشيلوتي أن يتابع البرازيلي رودريجو نجاعته التهديفية بمواجهة سيتي بعد ان سجّل هدفين ساهما في الاطاحة بالفريق الانجليزي خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي المسابقة العام 2022، قبل ان يهز شباكه مجددا الثلاثاء الماضي.

وقال رودريجو بعد المباراة: "لم يتوقعوا أن أكون على اليسار، لقد فعلنا ذلك بشكل مختلف وسارت الأمور بشكل جيد، علينا أن نفوز هناك، كل شيء مفتوح، ومن يرتكب أقل عدد من الأخطاء سيتأهل".

وحقق ريال مدريد الفوز في ربع نهائي دوري الأبطال خلال آخر 11 مشاركة له، فضلا عن كونه أكثر فريق أوروبي خاض هذا الدور السابق لنصف النهائي (39 مرة)، وأكثر فريق تجاوزه (32 مرة)، لكنه سيكون على موعد مع اختبار غاية في الصعوبة، وما تزال النتائج السيئة التي حققها الفريق الإسباني وتعرضه للإقصاء على يد الفرق الإنجليزية في آخر ثلاث مناسبات-منها اثنتين بواسطة سيتي تحديدا-، ماثلة في الأذهان.

وأصبح ريال معتادا على ملاقاة الفرق الإنجليزية، فبعد تخلصه من عقبة لايبزج الألماني في ثمن النهائي، أوقعته القرعة مرة أخرى في مواجهة مع مانشستر سيتي، وهو اللقاء الذي تحول إلى كلاسيكو أوروبي خصوصا بعد تكرر المواجهة بينهما في آخر ثلاث نسخ من التشامبيونز ليج، وخمس مرات بين النسخ التسع الماضية.

وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يلاقي فيها ريال مدريد فرقا إنجليزية، بما في ذلك نهائي آخر مرة توج فيها الميرينجي باللقب الرابع عشر على حساب ليفربول. وواجه الميرينجي في آخر ثماني مرات توج خلالها باللقب سبعة فرق من البريميير ليج.

ويحتفظ ريال مدريد بسجل نظيف تقريبا في المواجهات المزدوجة ذهابا وإيابا بمعدل 13 انتصارا وسبع هزائم. وهو الميزان الذي أماله الفريق الإسباني لصالحه في النسخة الماضية حين أظهر شخصيته على حساب ليفربول وتشيلسي وفاز على الاثنين داخل ملعبيهما أنفيلد وستامفورد بريدج ذهابا ثم إيابا بملعبه سانتياجو برنابيو، قبل أن يوأد سيتي حلم ريال بهزيمة ثقيلة 4-0 في الاتحاد.

وتأهل ريال مدريد في ثماني من آخر 11 نسخة على حساب فرق إنجليزية، لكن آخر ثلاث مرات ودع فيها التشامبيونز كانت بواسطة فرق إنجليزية أيضا. السيتي بقيادة بيب جوارديولا في 2020، وتشيلسي في نصف نهائي 2021، ومجددا بيب جوارديولا في قيادة السيتيزن ليحرم الفريق الملكي من رفع الكأس في نهائي النسخة الماضية.

ولا يوجد أي فريق آخر يقترب من معادلة أرقام الريال في ربع نهائي دوري الأبطال بـ32 انتصارا في هذه المرحلة من البطولة مقابل ست هزائم فحسب.

جدير بالذكر أن ريال يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالتشامبيونز ليج بواقع 14 مرة، آخرها في الموسم 2021-2022، بينما يحمل السيتيزنز اللقب في الموسم الماضي.

وفي إياب ربع النهائي أيضا، ما تزال فرص بايرن ميونيخ في تحقيق لقب هذا الموسم قائمة، بعد انتهاء البوندسليجا عمليا بتتويج باير ليفركوزن، حين يواجه آرسنال الذي يحلم برفع كأس دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ويخوض بايرن إياب ربع نهائي التشامبيونز ليج، بعد انتهاء سلسلة حصده لقب الدوري الألماني 11 مرة على التوالي، بفوز باير ليفركوزن بالبطولة، ما يجعل دوري الأبطال آخر أمل للفريق البافاري في عدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

لكن فريق الجنوب الألماني يعاني ثلاثة غيابات مؤثرة؛ فلن يستطيع ألفونسو ديفيز المشاركة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما ما يزال سيرجي جنابري وكينجسلي كومان مصابين.

وحاول المدرب توماس توخيل أثناء الجولة الماضية من البوندسليجا، تجربة الدفع بنصير مزراوي في مركز الظهير الأيسر بديلا لديفيز. ويمتلك المدرب خيارا آخرا يتمثل في رفاييل جيريرو.















وقد تعني إصابة كومان وجنابري عودة توماس مولر إلى التشكيل الأساسي، رغم أن توخيل لديه أوراق أخرى مثل إريك ماكسيم تشوبو موتينج وبرايان ساراجوسا.

وقد يدفع توخيل بجيريرو في مركز هجومي، ما يسمح لجمال موسيالا بالاحتفاظ بمركزه في الوسط دون الاضطرار للعب على أحد الجانبين.

وساد شعور بالسعادة أروقة النادي البافاري بعد التعادل في لندن ذهابا 2-2، رغم أن الفوز كان ممكنا، لذا سيتعين على البافاري تحقيق الفوز على أرضه لبلوغ نصف النهائي.

على الناحية الأخرى، تلاشت فكرة اعتبار آرسنال المرشح الأوفر حظا للتأهل بعد المباراة الأولى. وكان فريق الـ"جانرز" محظوظا بإدراك تعادل على أرضه، لكن الفريق الإنجليزي غير الخبير أوروبيا سيواجه الآن بايرن الذي سبق له رفع الكأس ذات الأذنين ست مرات.

وربما يكون الأسبوع الحالي عصيبا بالنسبة لكتيبة المدرب مايكل أرتيتا، بعد السقوط المخزي على يد أستون فيلا في البريمير ليج، واقتناص مانشستر سيتي لصدارة الجدول بفارق نقطتين.

ولم يظهر الفريق اللندني في نصف نهائي دوري الأبطال منذ الموسم 2008-2009 حين خرج على يد مانشستر يونايتد بهدف من ركلة ثابتة سددها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولتلافي أخطاء مباراة الذهاب، يجب على أرتيتا إيجاد طريقة لاستعادة صلابة قلبي الدفاع جابرييل وويليام ساليبا المسؤولين تحديدا عن ثنائية بايرن في لقاء الذهاب.

وإذا كان آرسنال يتفوق على بايرن ميونيخ في شيء ما فهو الجانب الدفاعي، إلا أن هاري كين صاحب الـ15 هدفا طوال مسيرته في شباك الجانرز، تمكن من التغلب على ثنائي دفاع أبناء العاصمة الإنجليزية.

وفيما يتعلق بالشق الهجومي، فلا بديل أمام أرتيتا سوى الدفع ببوكايو ساكا إلى الأمام، خصوصا مع تراجع مستوى جابرييل جيسوس الذي سجل هدفا وحيدا منذ بداية العام وحتى الآن، وكذلك جابرييل مارتينيلي الذي أحرز هدفين فحسب منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

كما أن عامل الأرض والتاريخ لا يقفان إلى جوار آرسنال، الذي فاز في واحدة فقط من آخر ست زيارات له إلى أليانز أرينا، وهو فوز (2-0) لم يساهم في بلوغ آرسنال وقتها ربع النهائي بسبب خسارته ذهابا على أرضه 1-3.

وقال هاري كين أمس، إن "الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أنه ما تزال لدينا الفرصة لتحويل موسمنا إلى موسم رائع".

وأكد كين في مؤتمر صحافي أن "كل ذلك يتوقف على ما تسمونه فشلا. بالتأكيد أن جميع اللاعبين وجميع الأندية يريدون الفوز بجميع الألقاب، هذا هو الهدف في كل موسم. من وجهة نظر النادي، سيكون هذا الموسم فاشلاً إذا لم نفز بأي لقب".

وأضاف كين الذي سجل الهدف الذي سمح لبايرن بالتقدم 2-1، من ركلة جزاء: "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أنه ما تزال لدينا الفرصة لتحويل موسمنا إلى موسم رائع، إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "هذا الدافع ما يزال موجودًا وباعتبارك لاعبا يمكن التمسك به. إذا تمكنا من القيام بشيء مميز غدًا، فسيظل هذا الأمل حيًا".

عندما هز كين شباك آرسنال ذهابا، سجل هدفه الـ39 في مختلف المسابقات في موسمه الأول بألوان بايرن ميونيخ (32 في الدوري الألماني و7 في دوري أبطال أوروبا، هداف المسابقة القارية العريقة).

وسيستعيد توخيل خدمات حارس مرماه العملاق مانويل نوير وجناحه ليروي ساني اللذين أراحهما السبت في المباراة ضد كولن (2-0) بعد تعافيهما من الاصابة.

وأوضح مدرب بايرن: "مانو يمكنه اللعب، وليروي يمكنه اللعب، لكن سيتعين عليه أن يستعيد مستواه كما كان منذ أسابيع".

واضاف "سنحتاج مرة أخرى إلى كل شيء. التفاني نفسه والشغف نفسه والجهد نفسه كفريق. وفي الوقت نفسه، سيتعين علينا أن نتحلى بالانضباط التكتيكي نفسه كما في مباراة الذهاب. ربما نحتاج إلى المزيد".

وتابع "الوضع واضح.. الفائز يتأهل، والخاسر يقصى"، داعياً كل المشجعين إلى تقديم الدعم "نحن بحاجة إلى هذا الدعم للحصول على هذه النسبة الإضافية ومن أجل الفوز". -(وكالات)