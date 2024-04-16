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أبو زمع راض عن الأداء أمام أستراليا.. ويؤكد وجود البديل الجاهز لتعويض عفانة

4/16/2024 11:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الخلايلة الدوحة- طوى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، صفحة التعادل السلبي أول من أمس مع منتخب أستراليا بانطلاق مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في قطر.
ووجه "نشامى" المنتخب الأولمبي أنظارهم صوب المباراة المهمة في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام منتخب قطر في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء غد الخميس، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.
وتصدر منتخب قطر فرق المجموعة الأولى، بفوزه على إندونيسيا 2-0 أول من أمس، حاصدا 3 نقاط، مقابل نقطة للمنتخب الوطني الأولمبي ومثلها لأستراليا.
وأكد المدير الفني للفريق عبد الله أبو زمع، أن مباراة أستراليا أصبحت من الماضي وأن نتيجتها كانت مرضية إلى حد ما، رغم أن فريقه كان قادرا على خطف النقاط الثلاث، أمام فريق يعتبر مرشحا للفوز باللقب، وتم إعداده على مدار سنوات سابقة.
وأشاد أبو زمع في تصريح خاص لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون أمام أستراليا، مشيرا إلى أن المنتخب قادر على تقديم الأفضل في المباراة المقبلة أمام قطر.
وشدد أبو زمع، على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، مؤكدا أن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية رغم افتقاد جهود المدافع دانيال عفانة بسبب طرده في المباراة السابقة.
وعند سؤال أبو زمع عن طريقة اللعب امام أستراليا، قال: "تناسبت الطريقة مع قوة المنافس حيث عمدنا الى إغلاق المساحات في الشوط الأول، وأظهرنا المنافس بصورة عادية بعد أن أبطلنا جميع أسلحته الجماعية والفردية، وفي الشوط الثاني كانت التعديلات على الشكل والأسماء وتسريع الإيقاع بالاعتماد على التحولات الهجومية وخصوصاً من الطرفين، حتى جاء طرد عفانة، لنلجأ إلى التهدئة والإغلاق لحين صافرة النهاية".
المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أكد بأن الخيارات متوفرة لديه لتعويض غياب عفانة أمام قطر، حيث تتوفر ورقة محمد أبو النادي شريطة الجاهزية بعد أن خرج مصاباً في مباراة أستراليا، وكذلك يتواجد يوسف حسان وليث رحال وهما لاعبان قادران على القيام بالمطلوب منهما.
وبيّن أبو زمع، بأن رزق بني هاني جاهز لخوض مباراة المنتخب القطري، وأن قرار استبداله في المباراة الماضية، كان قرارا فنيا وقائيا لمزيد من النشاط في خط المقدمة والحفاظ على المهاجم الذي عانى من الشد العضلي منذ وصوله إلى قطر وتلقى العلاج المناسب، كما أبدى أبو زمع رضاه عن الأداء الذي قدمه مهاجمه البديل بكر كلبونة.
ويعتقد أبو زمع أن مواجهة قطر ستكون حاسمة، وأن فريقه يسعى للفوز، خصوصاً أنه لا مجال للتفريط بأي نقطة خاصة بعد الحصول على نقطة مهمة في الجولة الأولى تعطي الفريق دافعا إضافيا لتقديم الأداء المميز الذي يضمن النقاط الثلاث لتكون انطلاقة حقيقية لتحقيق الحلم الأولمبي.
وأبدى أبو زمع اخترامه للمنتخب القطري الذي اعتبره فريقا متوازنا، لكنه وضع ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز.
إلى ذلك، بدأ الجهاز الفني بقيادة أبو زمع وأمجد الطاهر وشادي ابو هشهش ومدرب الحراس لؤي العمايرة، في قراءة المنافس بعد مباراته الأولى أمام إندونيسيا والتي انتهت بفوز قطر بهدفين دون رد، حيث قاموا بتحديد مواطن القوة والضعف للمنتخب القطري عبر البيانات، وبناءً على هذه المعطيات سيكون الرسم التكتيكي وتحديد طريقة اللعب والأسماء التي ستخوض المواجهة.
ويضم المنتخب القطري في تشكيلته الأساسية، 3 لاعبين مثلوا المنتخب القطري الأول في منافسات كأس آسيا الأخيرة وهم جاسم جابر ومحمد عياش وأحمد الراوي.
في السياق ذاته، تأثرت تدريبات أمس، بحالة عدم الاستقرار الجوي، بعدما تعرضت العاصمة القطرية الدوحة إلى رياح شديدة وأمطار غزيرة، ومعها كان تركيز المدرب على استشفاء اللاعبين الذين خاضوا مباراة أول من أمس، وذلك قبل يومين من موقعة الجولة الثانية حيث سيكون تدريب اليوم هو الرئيسي لوضع طريقة اللعب وتثبيت التشكيلة.
يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا، ستتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بينما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع المنتخب الغيني صاحب المركز الرابع في قارة أفريقيا.

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