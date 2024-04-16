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منتخب التايكواندو يمزج بين الخبرة والشباب في بطولة أستونيا

4/16/2024 11:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- يسعى المنتخب الوطني للتايكواندو، للمزج بين الخبرة والشباب خلال مشاركته المقبلة في بطولة أستونيا التي تنطلق يوم 25 الشهر الحالي.
وتبحث لجنة المنتخبات الوطنية التابعة لاتحاد التايكواندو مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أستونيا التي يطلق عليها اسم بطولة "تالين المفتوحة (عيار نجمة)".
وستتم خلال الاجتماع، تسمية اللاعبين المشاركين في البطولة، والتركيز على مشاركة اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 لزيادة رصيدهم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، مما سيساعدهم في قرعة الأولمبياد، وهم: جوليانا الصادق، صالح الشرباتي، راما أبو الرب وزيد مصطفى.
ومن المتوقع مشاركة لاعبين جدد كانوا شاركوا في معسكر أوزبكستان مؤخرا، كمحمد الحجيلة ومحمد العداربة وغيرهما من اللاعبين المميزين، حسب ما تراه لجنة المنتخبات والمدير الفني مناسبا، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على جيل الناشئين لإعدادهم بالشكل المناسب، من أجل اكتساب الخبرات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
كما يشارك في بطولة أستونيا، عدد من المراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو كمركز الفارس والنخبة.
كما ينتظر أن يكشف اتحاد التايكواندو خلال الأيام المقبلة، عن أسماء لاعبي المنتخب الوطني الذين سيشاركون في في البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل.
وكان الجهاز الفني، وضع خطة استراتيجية فيما يتعلق بالإعداد الأولمبي للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، وسيقوم بتسجيل اللاعبين للمشاركة في بطولات تصنيفية مهمة، وفي الوقت ذاته، سيقرر مشاركتهم فيما بعد، حيث إن وجود لاعبين من المنتخب الوطني في البطولات الدولية سيمهد الطريق أمام اللاعبين المتأهلين للتقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وسيتم تحديد هوية اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية، حسب طبيعة كل بطولة.
وشهد الشهر الحالي، إقامة المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي في أوزبكستان في تجربة جديدة، تم الأخذ بالاعتبار فيه بإقامته في منطقة جبلية، كما شارك اللاعبان زيد الحلواني وراما أبو الرب أول من أمس، في بطولة صربيا الدولية (عيار نجمتين)، وحقق الحلواني المديالية الفضية فيما نالت أبو الرب الميدالية البرونزية.
وتحقق المعسكرات التدريبية أهدافها، من الجوانب كافة، وهو ما يرنو منه المنتخب الوطني الذي بدأ باستثمار المعسكر في الجانبين الفني والبدني، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.
وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "يبحث اتحاد التايكواندو مشاركة اللاعبين في بطولات مهمة لرفع رصيدهم من النقاط، الأمر الذي يساعدهم في قرعة الأولمبياد، كما يتم العمل الآن على رفد المنتخب الوطني بعناصر شابة جديدة، ويتم إعدادهم وصقل مهاراتهم، من أجل مشاركتهم في بطولات مهمة، الآن التركيز على الأجيال الواعدة، في البطولات وعلى سبيل المثال، سيتم اختيار لاعبين جدد للمشاركة في بطولتي أستونيا والبطولة الآسوية في فيتنام، وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا".

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