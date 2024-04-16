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الأرثوذكسي يحدد أولويات تطوير البنية التحتية وفرقه الرياضية

4/16/2024 11:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تنتظر الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الأرثوذكسي برئاسة ميشيل الصايغ لدورة 2024-2026، العديد من الملفات المهمة المتعلقة بتنفيذ برامج التطوير والإصلاح في المرافق الرياضية، والتي تصدرت غالبية البرامج الانتخابية لأعضاء الهيئة المنتخبين، فضلا عن بحث مشاركات الفرق الرياضية في مختلف الألعاب وتحديد الأهداف.
وانتخب ميشيل الصايغ رئيسا جديدا للنادي الأرثوذكسي - في المجلس الجديد الذي انتخب يوم 23 آذار (مارس) الماضي - وضم إلى جانبه أعضاء الهيئة الإدارية؛ شفيق بطشون وجاك قهوجي ود. لما الشعبان وريما كيال ود. رجائي نفاع ولورا فرح وم. أمين عميره وليث حداد وم. رائد قعوار وم. غريب نينو.
وحاولت الهيئة الإدارية الجديدة بحث ملف تعديل مدة ولايتها لتصبح ثلاث سنوات بدلا من عامين أسوة بباقي الأندية والهيئات الشبابية من دون المساس بباقي مواد النظام الداخلي للنادي، لكن محاولاتها اصطدمت بعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي، بعدما حضر 117 عضوا من أصل 380 عضوا من أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، حيث أعلن مندوب مديرية شباب العاصمة محمود الكيلاني عدم قانونية الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني آنذاك.
وقال أمين سر النادي الأرثوذكسي د. رجائي نفاع في معرض حديثه لـ"الغد": "هناك ملفات كبيرة أمامنا، منها ما هو متعلق بتحديث وتطوير المنشآت من قاعات وصالات رياضية واجتماعية ومسابح"، مؤكدا تطلعاتهم بإعادة النظر إلى تطوير المبنى الرئيسي بمقر النادي والعمل على تحديثه مع الانتهاء من إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية بالفترة السابقة.
ووزعت الهيئة الإدارية للأرثوذكسي المناصب على اللجان العاملة لتسيير أمور النادي، حيث جددت ثقتها بإبراهيم عنصرة رئيسا للجنة الرياضية، على أن يقوم بتسمية اللجان الفرعية لأنشطة كرة السلة وكرة القدم النسوية وكرة الطاولة والسباحة خلال اليومين المقبلين، فيما اختير د. ماهر زبانة رئيسا للجنة الثقافية والمهندس ريمون الحلتة رئيسا للجنة العلاقات العامة.
وفي باقي المناصب، اختيرت السيدة رجاء نفاع لترأس لجنة المرأة، ورولا السماعين للجنة النشرة، والمهندس حيدر حدادين للجنة الشطرنج، ونائل قعوار للجنة المالية، ومنى زغلول للجنة العضوية، والمحامي علاء مصلح للجنة القانونية، على أن يقوم مسؤول كل لجنة بتسمية اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنته في الأيام القليلة المقبلة.
وحول توجه بوصلة النادي لزيادة الاهتمام بالاستثمار في أكاديمية كرة السلة والفئات العمرية، أجاب نفاع: "إدارة الاحتراف في كرة السلة غير مجدية مع غياب وضوح الرؤية وافتقاد انتماء اللاعبين للنادي، ولكون فريق الرجال يشكل عبئا ماليا كبيرا علينا، لذلك قامت الهيئة العامة بتوجيه الهيئة الإدارية للاعتماد على الفئات العمرية بالدرجة الأولى".
وأضاف: "لن نقاطع كرة السلة، لكن سياسة الاحتراف مرفوضة بشكلها الحالي، وفي حال أتيحت لنا فرصة المشاركة ببطولات الرجال، فإننا سنشارك بفريق يعتمد على أبناء النادي من الفئات العمرية ولن نصرف أموالا كثيرة على جلب المحترفين"، مشددا في الوقت ذاته على إعادة اهتمام النادي بفريق السيدات مع تشكيل نواة جديدة له، سعيا للعودة إلى واجهة المشاركات المحلية والخارجية.
وفتح نفاع الباب أمام عودة تمكين العلاقات الأخوية مع نادي شباب الفحيص، وذلك بعد توترها نتيجة الأحداث التي رافقت إحدى مباريات الفريقين بالنسخة الأخيرة من بطولة دوري السيدات، مشيرا في هذا الصدد: "الرياضة ميدان تنافس شريف، من دون أن تكون سببا في تعريض لاعبتنا لأي مضايقات، نأمل في أن تعود العلاقات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن".
ويرفض فريقا الأرثوذكسي والفحيص اللعب على الملعب الخاص بكلا الفريقين في بطولات الناشئات على مستوى بطولة دوري الفئات العمرية منذ نحو عامين، ما يؤكد ضرورة تدخل العقلاء وفتح صفحة جديدة تساهم بإعادة العلاقات الأسرية إلى طبيعتها السابقة بين الناديين، وتجاوز أي خلافات سابقة.
وتشكل الصالة الرياضية المغلقة للنادي الأرثوذكسي "إميل وماري حداد"، فرصة جذب استثماري للأرثوذكسي، الباحث عن توسيع قاعدة الرعاة والداعمين، فضلا عن وجود محادثات جادة مع أكاديميات كرة قدم تابعة لفريقي نابولي ويوفنتوس الإيطاليين للاستثمار الرياضي في الملاعب الخارجية.

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