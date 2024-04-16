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مشوار ضامن يتوقف عند حاجز الدور ربع النهائي بـمصارعة آسيا

4/16/2024 11:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – توقف مشوار لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان ضامن، عند حاجز الدور ربع النهائي في بطولة آسيا، والتي اختتمت أمس في مدينة "بيشكيك" في جمهورية قيرغستان.
وفاز لاعب المنتخب الوطني سلطان ضامن "وزن تحت 82 كغم"، على منافسه الكازاخستاني يافغيني بوليفادوف بنتيجة (5-1) في الدور التأهيلي، قبل أن يخسر أمام البطل الأوزبكي محمد خضر راسولوف بنتيجة (9-0) في الدور ربع النهائي، والأخير تأهل لمواجهة الياباني تايزو يوشيدا في المربع الذهبي، قبل أن يخسر بنتيجة (2-9)، ما أفقد ضامن فرصة اللعب على الميدالية البرونزية.
وكان لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة أرزو شاميل، غادر بطولة آسيا من الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الصيني نان كاو بنتيجة (6-4).
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "أدى سلطان مباراة كبيرة توجها بالفوز على الكازاخستاني بوليفادوف، لكنه ارتكب العديد من الأخطاء التي كلفته خسارة مواجهته الثانية أمام الأوزبكي راسولوف، نأمل في أن يتعلم من أخطائه وأن يظهر بالصورة المطلوبة في محطة التأهيل الأولمبي".
وتمثل البطولة الآسيوية محطة جيدة للوقوف على قدرة اللاعبين في المنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة من بطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تقام في جمهورية قيرغستان أيضا خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الحالي، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.
وسيبدأ آرزو شاميل مشوار التأهيل الأولمبي عن فئة المصارعة الحرة "وزن تحت 86 كغم" يوم بعد غد، فيما يبدأ سلطان ضامن عن فئة المصارعة الرومانية "وزن تحت 87 كغم" مشواره يوم الأحد المقبل، وسط آمال كبيرة بنجاح أحد اللاعبين في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنيهما إلى "أولمبياد باريس".
وينتظر أن يلتحق المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة بوفد المنتخب الوطني، مساء اليوم، والذي يضم المدير الفني للمصارعة الحرة يحيى أبو طبيخ، المعالجة عرين الخريشا إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن وآرزو شاميل.

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