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شباب الحسين وعيرا يناقشان موعد انطلاق تحضيراتهما لمنافسات الطائرة المحلية

4/16/2024 11:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - تناقش إدارتا شباب الحسين وعيرا، موعد انطلاق تحضيرات فريقيهما، استعدادا لمنافسات أندية الدرجة الممتازة للكرة الطائرة للموسم 2024، والتي تنطلق بمسابقة كأس الأردن المقررة في أيار (مايو) المقبل، وتعقبها مباراة كأس الكؤوس في افتتاحية الموسم، فيما ينطلق الدوري الممتاز في شهر آب (أغسطس) المقبل.
وكان عدد من المدربين واللاعبين والإداريين، عبروا عن استيائهم عبر تقرير سابق لـ"الغد"، من برمجة أجندة الموسم المحلي 2024، بسبب سبات الأندية الطويل، وتجمعها لأشهر معدودة، خصوصا وأن منافسات الموسم الماضي، انتهت في نهاية تموز (يونيو) الماضي، وبطل الألقاب المحلية شباب الحسين، ووصيفه بالدوري وكأس الأردن فريق عيرا، شاركا عربيا وإقليميا خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، إلا أنهما توقفا عن التدريبات منذ انتهاء مشاركتهما الخارجية.
ويقول عضو مجلس إدارة شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب: "من المنتظر أن تجتمع إدارة نشاط شباب الحسين يوم بعد غد، ومن أهم النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة، مناقشة انطلاق استعدادات فريق الكرة الطائرة الأول للموسم الجديد، وتوفير الأجواء المثالية التي تساعد الفريق، على الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم، بعدما توج بالموسم الماضي بألقاب الدوري والسوبر وكأس الأردن وبطولة الأندية للطائرة الشاطئية".
وعن سبب عدم استمرارية تدريبات الفريق بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأندية العربية آذار (مارس) الماضي، رد ذيب: "تعاني خزينة الأندية من أزمة مالية خانقة، لذا أوقفنا التدريبات بهدف التوفير، في الوقت الذي ما تزال فيه أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لصالة النادي مستمرة، والتي انتهينا من تجهيزها قبل فترة وجيزة، ومن شأنها أن توفر علينا في حجوزات الصالات التدريبية الخارجية".
وأضاف: "نشكر دعم واهتمام الشركة الراعية لفريق الكرة الطائرة الأول، شركة دار الدواء، والتي أعدت كل ما يلزم ليواصل الفريق هيمنته المحلية، وما يلزم لتأكيد حضوره التنافسي في المشاركات الخارجية، وهذا ما حفزنا في إدارة نادي شباب الحسين، على البدء في استعدادات الفريق خلال الأسبوع المقبل، وسيعقب تحديد الموعد النهائي من قبل مجلس الإدارة، الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين لبحث الاستعدادات وحاجيات الفريق للموسم المقبل، حيث يملك الفريق مزيجا بين الشباب والخبرة، من نجوم الكرة الطائرة المحلية والذين يرفدون صفوف المنتخبات الوطنية، وبالتأكيد سنعزز صفوف الفريق بمحترف على سوية عالية، لمشاركتنا منافسات الدوري الممتاز".
على صعيد متصل، أكد المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أن استعدادات وصيف بطل الدوري وكأس الأردن ستنطلق نهاية نيسان (أبريل) الحالي على أبعد تقدير، موضحا: "اتفقنا على التفاصيل كافة، في ظل الاحترام المتبادل بين الجهاز الفني وإدارة النادي من الطرفين، والرغبة في مواصلة حضور فريق عيرا، وتوفير ما يلزم لمعانقة ألقاب المسابقات المحلية".
وتابع: "سيعقد مجلس الإدارة اجتماعه مطلع الأسبوع المقبل، وسيناقش موعد انطلاق تدريبات فريق الكرة الطائرة الأول، وبعدها سنجتمع باللاعبين ونتبادل الحوار حول تحديد موعد التدريبات، والاستماع إلى مطالب اللاعبين، وما يلزم لتحليق "طائرة" عيرا بالألقاب المحلية، حيث يضم الفريق أسماء مميزة على ساحة كرة الطائرة المحلية، وأعمدة رئيسية في صفوف المنتخبات الوطنية، وتقف خلف الفريق جماهير النادي الوفية، في ظل شغف كبير من أبناء عيرا بالكرة الطائرة، واجتهاد مجلس الإدارة لتوفير أشكال الدعم كافة، والتسلح بهمة أبناء المنطقة ومحبي النادي والداعمين، لتحقيق قفزات نوعية على مستوى البنية التحتية، ودفع فرقه نحو تحقيق الإنجازات في مختلف المسابقات الرياضية التي تمارس تحت قبة النادي".

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