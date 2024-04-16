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جمهور الجبل يترقب بشغف كبير سباق الدرفت الأول للسيارات

4/16/2024 11:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- وسط أجواء يسودها الطابع العائلي والجمهور النوعي الذي بات يشكل حلقة النجاح في رياضة السيارات، يتم التحضير حاليا لتنظيم سباقات السيارات للجميخانا والدرفت في منطقة البحر الميت، وسباقات للسرعة والكارتينغ في محافظة مادبا، حيث جمال التضاريس وتنوعها في الأردن يضفي رونقا خاصا يجذب من خلالها الكثير من المهتمين بهذا النوع من سباقات السيارات، كسباقات الدفع الرباعي والراليات، التي تجذب الكثير من محبيها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
كما يطلق متابعي سباقات الدرفت والجميخانا، التي تنظم في البحر الميت على أنفسهم بأنهم "جمهور الجبل" لأن حلبة السباق في منطقة الصيانة لرالي الأردن يحيطها جبل، ويقوم عدد من الجمهور بمتابعة السباق من الأعلى، ما يتيح لهم الاستماع بالعروض التي يقدمها السائقون في ظل أجواء أكثر من رائعة، وسط تشجيع تشجيع مثالي.
كما أن اللجنة المنظمة تقوم بتهيأت الأجواء المناسبة لهم في "الجبل" اضافة إلى مدرجات خاصة للجمهور في حلبة السباق ومنطقة كبار الحضور.
وتقوم اللجان العاملة في رياضة السيارات بدورها بالعديد من التطورات على رياضة السيارات، لتنسجم وتتواكب مع تطلعات الجمهور.
وتنقل سباقات السيارات الأردنية رسالة عالمية في التعريف بتضاريس الأردن التي تعد بيئة جاذبة لهذا النوع من الرياضة، خصوصا الراليات المحلية ورالي الأردن الدولي، والتي تقام في منطقة البحر الميت الغنية بالمكونات الجغرافية والمناخية المتباينة، حيث ترتسم جميع الأشكال التضاريسية من الجبال والهضاب والروابي والسهول والأودية ورمال النفود الذهبية والأجواء النقية إضافة إلى العديد من الآثار والنقوش التاريخية التي تعود لعصور مختلفة، حيث تعد من أغنى مناطق المملكة بالآثار.
وينتظر جمهمور السباقات التشويقية يوم غد وبعد غد منافسات سباق الدرفت الأول "تاندوم" الذي يقام تحت الأضواء الكاشفة في ساحة صيانة رالي الأردن الدولي بالبحر الميت، بمشاركة 24 سائقا من الأردن وفلسطين والإمارات.
وتقام يوم غد منافسات الجولتين التأهيلتين الأولى والثانية، ويشارك فيهما كافة السائقين المسجلين للسباق، وستنطلق بعد غد جولة السباق.
ويشارك في السباق كل من مؤيد يوسف على متن تويوتا جي تي 86، عبد الله حمادة على متن بي ام دبليو - ايه 90، أنس الحلو على متن بي ام دبليو ايه 30، فارس صرار على متن بي ام دبليو ايه 46، أحمد الجبالي على متن نيسان سيلفيا اس 13، محمد كعوش على متن بي ام دبليو ايه 30، فؤاد زاش على متن نيسان ألتيما، رأفت هارون على متن تويوتا جي تي 86، محمود شداد على متن بي ام دبليو ايه 36، رسلان سعيد على متن بي ام دبليو ايه 36، عمار الهباهبة على متن نيسان ألتيما، عصام الجمل على متن بي ام دبليو ايه 30، معاذ طه على متن بي ام دبليو ايه 30، عبد الله الصقور على متن بي ام دبليو ايه 30، فراس سمارة على متن بي ام دبليو ايه 30، إبراهيم الباشا على متن بي ام دبليو ايه 46، إبراهيم النجار على متن بي ام دبليو ايه 30، راكان أبو رزيق على متن بي ام دبليو ايه 30، ياسر الحلو على متن بي ام دبليو ايه 36، سليمان عوض على متن بي ام دبليو ايه 36، مصطفى عمايرة على متن بي ام دبليو ايه 46، محمد شهاب (الإمارات) على متن (بي ام دبليو ايه 36، علاء أرسلان على متن بي ام دبليو ايه 34، عرفات المهدي (فلسطين) على بي ام دبليو ايه 30).

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