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أبو السعود يبدأ مشوار التأهيل الأولمبي في مونديال الجمباز اليوم

4/16/2024 11:05:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يبحث لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني أحمد أبو السعود عن تحقيق علامة مؤهلة إلى نهائيات جهاز "حصان المقابض"، وذلك عندما يستهل اليوم مشواره عن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات "الدوحة 2024".
وأنهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "تيشان"، تحضيراتها اللوجستية والتنظيمية كافة، حيث تشهد البطولة - التي تقام في صالة لجنة المرأة التابعة لأسباير في الدوحة- مشاركة 95 لاعبا في منافسات الرجال و55 لاعبة في منافسات السيدات و56 حكما وحكمة "قضاة" يمثلون 55 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأجرى اللاعبون المشاركون التدريبات الخاصة بهم في صالة البطولة والصالات المخصصة للتدريب من قبل اللجنة المنظمة، في "بروفة أخيرة" تسبق انطلاق الفعاليات الرسمية للبطولة اليوم، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث أكد أبو السعود على جاهزيته لتحقيق الهدف المنشود في أهم مشاركاته لبلوغ الأولمبياد، مثمنا في الوقت ذاته، دعم أسرة اتحاد الجمباز واللجنة الأولمبية له.
ويأمل أبو السعود بحسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتصدر الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض" بإجمالي 73 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ"جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل للأولمبياد، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
ونجح أبو السعود بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بعد حصوله على علامة 15.066 نقطة، ثم حقق المركز الثاني وتقلد الميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو بجمعه 15.000 نقطة، متفوقا على منافسه الكازاخستاني ناريمان كوربانوف صاحب المركز الثاني بإجمالي 66 نقطة، والكوري الجنوبي هور وونغ صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
ويرأس م. صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز، الوفد الأردني المشارك، والذي يضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان والحكم أحمد الأخضر والمعالجة بدور الرواشدة، واللاعبين: أحمد أبو السعود وأحمد حبيب وأحمد سلامة، ويأتي قرار إشراك حبيب وسلامة لإكسابهم خبرات إضافية من الاحتكاك المباشر مع نخبة من لاعبي العالم.
وتبلغ قيمة جوائز البطولة 50 ألف دولار موزعة على الأجهزة العشرة للاعبين الذين يبلغون النهائيات، حيث يتم التنافس على 6 أجهزة للرجال و4 أجهزة للسيدات، وتعد "جولة قطر" من الأحداث المهمة في أجندة الاتحاد الدولي للجمباز، لكونها تعد المحطة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس.
بدورها، أكدت أمين سر الاتحاد القطري للجمباز ومديرة البطولة عبير البوعينين الجاهزية لانطلاقة البطولة، مشيرة في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: "عملنا مؤخرا بصورة مكثفة ومجهود مضاعف لإنجاز الترتيبات كافة، سعداء بما وصلنا إليه من تجهيزات وثقتنا عالية في إخراج البطولة بأبهى صورة ممكنة".
ويشهد "مونديال الجمباز" مشاركة خمس منتخبات عربية، وهي: "البلد المضيف" قطر والمغرب ومصر والجزائر إضافة إلى الأردن.

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