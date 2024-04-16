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4 مباريات مع استئناف إياب المرحلة الثانية من سلة الناشئين اليوم

4/16/2024 11:05:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تستأنف اليوم مباريات إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات في أوقات متفرقة. ويحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على فريق بيت إيدس عند الساعة 6 من مساء اليوم في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد. وتشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهات جرش والإنجليزية عند الساعة 5 مساء، المقاولين وغزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء، الأهلي وشباب بشرى عند الساعة 8 مساء.
وتقام يوم بعد غد ثلاث مباريات، حيث ستكون صالة الحسن مسرحا لمواجهتي بيت إيدس وغزة هاشم عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة شباب بشرى واتحاد عمان عند الساعة 5:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية لـ"الغد سبورت" على "فيسبوك" بتعليق الزميل مصطفى منصور.
وتختتم مباريات المرحلة الثانية "إياب" بإقامة مباراتين يوم السبت المقبل في صالة الأمير حمزة، حيث يستقبل فريق نجوم الإنجليزية نظيره فريق جرش عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة الأهلي والمقاولين عند الساعة 6:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية لـ"الغد سبورت" بتعليق الزميل محمد ملص.

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