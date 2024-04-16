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الحسين إربد.. حضور جماهيري لا يتناسب مع لقب تاريخي منتظر

4/16/2024 11:05:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يعيش فريق الحسين إربد، حالة من التناقض ما بين اقترابه من تحقيق أول لقب دوري في تاريخ النادي، والحضور الجماهيري الذي لا يتناسب مع حجم الانتصارات، ومضى "الملكي" في صدارة الترتيب العام برصيد 44 نقطة من دون خسارة، واشتداد المنافسة في ظل مطاردة لاهبة من فريق الفيصلي الذي يقف بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، بعد ان قلص الفارق بفوزه على العقبة واستفادته من عثرة الحسين إربد الذي تعادل مع الوحدات الجولة 16 من دوري المحترفين لكرة القدم.
ومع بدء العد التنازلي لاسدال الستار على منافسات الدوري للموسم 2024، واشتعال المنافسة على اللقب، غاصت "الغد" في سبر غور هذه الحالة من التناقض ما بين انتصارات وصدارة الحسين إربد، وقلة الحضور الجماهيري بما يتناسب مع الحدث.
ويرى المتابعون للشأن الكروي الأردني، أن تألق الحسين إربد في الدوري، والمضي في الصدارة بامتياز، يتطلب حضورا جماهيريا أكبر، لا سيما وأن "الأصفر" يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف محافظات المملكة، لافتين إلى أن الحضور الجماهيري الحالي، لا يتناسب مع واقع الفريق الذي يقف على مفترق طرق لتحقيق لقب تاريخي.
وأكد عضو مجلس إدارة نادي الحسين إربد كميل السكران أن الإدارة تبذل جهودا مضنية، وبالتعاون مع رابطة جماهيره وانصاره في كل مكان، لايجاد حلول لهذه المشكلة المتمثلة بقلة حضور جماهير الحسين إربد في المدرجات، ودفع الفريق الذي يعيش أفضل حالاته الفنية منذ سنوات طويلة، ويتصدر الترتيب العام برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن اقرب مطارديه-الفيصلي-، ويحتاج إلى جماهيره في المباريات الست المتبقية والحاسمة على لقب الدوري، لتشاركه الفرحة التاريخية بحصول "الملكي" على أول لقب في تاريخ مشاركاته بالمسابقات المحلية التي بدأت بالعام 1975".
وحول أسباب محدودية جماهير الحسين إربد في المدرجات في أغلب مباريات الموسم رغم تميزه أجاب السكران لـ"الغد": " الأسباب كثيرة، لكن أريد أن اقف عند موقف مع أحد مشجعي النادي، والذي تبادلت وإياه الحديث في مباراة الفريق أمام الوحدات لحساب الجولة 16، ولخصت مشكلة قلة الحضور الجماهيري بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، حين حضر برفقة أولاده الأربعة من كفر الماء، وكلفه حضوره المباراة من مواصلات وبدل تذاكر، ومصاريف الأكل والشرب ما يقارب 60 دينارا، وهذا الوضع ينسحب على أغلب المشجعين، إلى جانب ان مشجعي الحسين إربد من كبار السن، التي حالت ظروفهم الخاصة والصحية والجوية في فصل الشتاء، عن حضورهم ووقوفهم خلف الفريق في المدرجات خلال المباريات الماضية".
وعن الحلول التي اتخذها مجلس إدارة نادي الحسين إربد، لتحفيز أكبر عدد من الجماهير، للوقوف خلف "الملكي" في المباريات الحاسمة، ودفع حظوظه أكثر نحو اللقب الأول، رد السكران : " لم يدخر مجلس الإدارة جهدا في جميع النواحي، التي وفرت للفريق أجواء مثالية لتحقيق لقب الدوري الأول لهذا الموسم، وتولي مسألة قلة الحضور الجماهيري اهتماما كبيرا، ولم يخل يوما من دون مناشدات من قبل رئيس النادي عامر أبوعبيد، ورابطة جماهير النادي، ومحبيه في كل مكان سواء في إربد أو خارجها، ولدى مجلس الإدارة توجه في هذا السياق، وتوجيه الدعم المالي إلى جماهيره، وتأمين التنقلات بما يؤمن أكبر عدد من الحضور الجماهيري، ومشاركة الفريق الانتصارات حتى وقوفه على منصة التتويج وحمل لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، عن جدارة واستحقاق في هذا الموسم".
وتوقع السكران أن تحفز أجواء فصل الربيع، وسهراتها الكروية الممتعة، الجماهير نحو حضور المباريات بشكل أكبر.
بدوره أكد عضو رابطة جماهير الحسين إربد وكبير المشجعين ماهر موسى، أن قلة الحضور الجماهيري لمباريات "الملكي" وهو يسجل الانتصارات والأرقام القياسية ويتصدر الترتيب العام، يشكل هاجسا لجميع أركان النادي.
وقال: " نتفاجأ في رابطة جماهير "الملكي"، ورغم الحشد والمناشدة والاتصالات مع الجماهير في إربد وخارجها، من قلة الحضور لأغلب مباريات الفريق.. استغرب من قلة عدد جماهيرنا في مباراة الوحدات والذي جعل ذات السؤال يتردد في أعماقنا، ونفسر أسباب غياب جماهير "الأصفر"، ونبحث عن إجابات شافية، رغم أن هذا الموسم يستحق تسميته بالاستثنائي للحسين إربد، إداريا وماليا وفنيا وأداء ".
وأضاف: " وجدنا المفارقة من خلال رصدنا، ومتابعتنا مباريات الفريق في المدرجات منذ سنوات طويلة، أن جماهير الفريق في المدرجات، كانت أكثر من حيث العدد، عندما كان الفريق يقف بين الأربعة الكبار، وفي المنطقة الدافئة في كل دوري، وحتى عندما كان ينافس على الهبوط، وهو الأمر الذي أثار حفيظتنا، وبحثنا عن الحلول الجذرية، وناقشنا المشكلة مع إدارة النادي، وفي رابطة الجماهير، ونتشارك ونبذل جهودا كبيرة لتحفيز الجماهير بالحضور بالعدد الأكبر خلال المباريات الـ6 المتبقية من عمر الدوري، والتي نعتبر كل مباراة فيها لقب قبل الوصول إلى اللقب التاريخي الأول لفريق الحسين إربد.
واعتبر موسى أن الأوضاع الاقتصادية ربما تؤثر على الحضور، ولكنها ليست سببا مقنعا لغياب الجماهير بهذا الشكل.
وقال: الله يعين الناس"، لكنها الظروف واحدة على جميع الجماهير، وأعرف أوضاعا اقتصادية متردية لبعض الجماهير، والتي تدفع من قوت عيشها ثمنا للتذكرة وبدل مواصلات لحضور المباراة في الملعب، ومشاركة الفريق اللحظة التاريخية.
وزاد: " لن تقصر إدارة النادي في هذا المجال، وأبذل وزملائي والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، جهودا كبيرة لتحفيز الجماهير على حضور المباريات المتبقية، أناشد كل محب وغيور من محبي نادي الحسين إربد، بأن لا يتخل عن واجبه بالوقوف خلف الفريق بالمدرجات.
ويذكر أن الحسين إربد يقف على أعتاب أول لقب دوري في تاريخ النادي العريق الذي تأسس العام 1964، وسبق لـ"الملكي" أن ظفر بلقب درع اتحاد الكرة 3 مرات الأعوام 1994، 2003 و2005، وكأس السوبر (كأس الكؤوس سابقا) مرة واحدة العام 2003، وقدم خيرة النجوم للكرة الأردنية.

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