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الفيصلي يقترب من إنجاز متطلبات الرخصة الآسيوية

4/16/2024 11:05:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أكد أمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات، أن النادي يعمل على تسديد المستحقات المالية المتبقية للاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا والتي تمت تسويتها وجدولتها سابقا.
وأضاف حياصات في تصريح لـ "الغد"، أن اتحاد كرة القدم، أبلغ إدارة النادي بأن الموعد النهائي هو يوم غد الخميس، لسداد كافة المستحقات.
وبين حياصات حرص الإدارة على توفير كافة المتطلبات للحصول على الرخصة الآسيوية، وتأمين مشاركة الفريق في البطولات القارية، بعد المشاركة الأولى له في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، مبينا أن الفيصلي بجماهيره ومحبيه وإدارته قادر على تحقيق الإنجازات والتواجد في المسابقات الآسيوية.
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثين من نيسان (أبريل) الحالي، موعدا نهائيا لإغلاق باب التقديم للرخصة الآسيوية، وفي الثلاثين من أيار (مايو) المقبل، سيتم الإعلان عن الأندية المرخصة.
وتقترب أندية الفيصلي والحسين إربد والوحدات، من إنجاز متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في المسابقات القارية للموسم المقبل 2024–2025، وهو أمر يتطلب استكمال معايير إلزامية محددة في 6 جوانب هي الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج، ودون استكمال هذه المعايير قد يعاقب النادي أو يمنع من المشاركة في مسابقات الأندية الآسيوية، ويعد الجانب المالي المعيار الرئيسي في عدم الأندية للترخيص.
وحرصت إدارات الأندية الثلاثة خلال الفترة الماضية، على عقد محاضرات متنوعة لمنظومة الفريق الأول أشرف عليها عدد من المحاضرين الأردنيين والمعتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي، والتي ركزت على أربعة محاور وهي، التلاعب بالنتائج، مكافحة المنشطات، آخر التعديلات على قانون كرة القدم، ومكافحة العنصرية، وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، وإنجاز المعايير المطلوبة وفق خطة زمنية بالتعاون مع دائرة الترخيص باتحاد كرة القدم.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنشأ نظاما إلكترونيا لإدارة تراخيص الأندية يتم من خلاله تقديم أي مستند أو دليل يتم تقديمه إلى اتحاد الكرة في الوقت المحدد، كما نظم اتحاد الكرة زيارات للعديد من الأندية، لتقديم وشرح شروط ترخيص النادي آسيويا والمعايير الواجب استيفاؤها، وتقديم التعليقات وتجنب أوجه القصور التي ستساعد الأندية في الحصول على الترخيص وتوفير المعايير التي تطلبها.
وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية بدءا من الموسم 2024-2025، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.
وستحمل البطولة الأولى من حيث الأهمية، والتي تضم أفضل 24 ناديا، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديا ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وأطلق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.
وبالنسبة لدوري أبطال آسيا للسيدات الذي تشارك فيه الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية والتي تحصل على دعوة للمشاركة، فقد قام الاتحاد القاري بتنظيم بطولتين تجريبيتين العامين 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الحالي.
وسيحصل الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024.
وحسب تعليمات اتحاد كرة القدم يشارك بطل دوري المحترفين في بطولة أبطال آسيا، وبطل كأس الأردن يشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وشهدت النسخة الحالية مشاركة الفيصلي في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث ودع البطولة من الدور الأول، ومشاركة الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي وخرج أيضا من الدور الأول للبطولة.

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