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هل تسجن؟ نسرين طافش تترقب الكلمة الأخيرة للقضاء المصري

4/16/2024 11:05:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تترقب النجمة السورية نسرين طافش، اليوم الثلاثاء، الكلمة الأخيرة للقضاء المصري في قضية اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.
وتعقد محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف نسرين طافش ضد الحكم الصادر بحقها بالسجن 3 سنوات في قضية الشيك المزور، وهي الخطوة القانونية الأخيرة التي تعتمد عليها النجمة السورية لوقف تنفيذ الحكم، بعد القضاء سابقاً برفض الطعن المقدم منها.


وسبق أن أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه في القضية رقم 1636 لسنة 2023، ورفضت المحكمة المعارضة المقدمة من النجمة السورية على الحكم الأصلي الصادر غيابياً.


وجاء منطوق الحكم، بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه لصحة الاستكتاب وتغريم الطاعنة "نشوى صفاء الدين" مبلغ 4 آلاف جنيه.


وذكرت أوراق القضية أن الفنانة أصدرت شيكاً بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.

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