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أمسية شعرية لإبراهيم نصرالله بمشاركة العازف طارق الجندي

4/16/2024 11:05:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - نظم منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أول من أمس، أمسية شعرية للشاعر والروائي إبراهيم نصرالله، حملت عنوان: "كلما انطفأت شمعة.. نشتعل"، ألقى فيها الشاعر مجموعة من قصائده الجديدة، بمصاحبة "رباعي طارق الجندي".
وخلال الأمسية التي حضرها حشد من المثقفين ومتذوقي الشعر والموسيقا، وقدمها مدير المنتدى الثقافي في "شومان" موفق ملكاوي، ألقى نصرالله 9 قصائد 7 منها جديدة تقرأ للمرة الأولى.
وقرأ نصرالله، قصائد: "وغاضبا عليك أن تظل"، "ناجون"، "عطشانه"، "100 سؤال وسؤال من غزة"، "فلسطين"، "رواية قصيرة"، "في الحب تعلو"، "قصيدتهم".
وصاحب المؤلف الموسيقي عازف العود الفنان طارق الجندي في العزف خلال الأمسية، عازفة الفلوت آلاء التكروري، وعازف التشيلو راغد نفاع، وعازف الإيقاع رامي الجندي.
يشار إلى أن إبراهيم نصرالله هو شاعر وروائي، فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" العام 2018، شاعر وروائي، يعتبر حسب موقع ويكيبيديا واحدا من أكثر الكتاب العرب انتشار وتأثيرًا.
نشر حتى الآن 15 ديوانا شعريا و24 رواية من ضمنها مشروعه الروائي "الملهاة الفلسطينية" المكون من 14 رواية تغطي أكثر من 250 عاما من تاريخ فلسطين الحديث، ومشروع "الشرفات" المكون من عشر روايات تتأمل الحال العربي من مختلف وجوهه الإنسانية والاجتماعية والسياسية.
نال 11 جائزة، من بينها جائزة سلطان العويس للشعر العربي العام 1997؛ وجائزة "عرار" الشعرية، وجائزة تيسير سبول" للرواية، واختيرت روايته "براري الحمى" من قبل صحيفة الغارديان البريطانية واحدة من أهم عشر روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي. في العام 2012 نال جائزة القدس للثقافة والإبداع التي تمنح للمرة الأولى تقديرًا لأعماله الأدبية.
تطوع للصعود إلى قمة "جبل كليمنجارو"، العام 2014، دعما لأطفال فلسطينيين فقدوا سيقانهم بسبب قوات الاحتلال، ووصلوا القمة، وكتب عن هذه التجربة رواية "أرواح كليمنجارو" العام 2015، وفازت هذه الرواية بجائزة كتارا للرواية العربية العام 2016.
في العام 2020، فاز بجائزة كتارا للرواية العربية للمرة الثانية، عن روايته: ثلاثية الأجراس: "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد"، ليكون أول كاتب عربي يفوز بهذه الجائزة مرتين عن الفئة الكبرى، وفي العام 2022، فاز بجائزة فلسطين للآداب، التي تمنحها مؤسسة جائزة فلسطين، أوهايو، الولايات المتحدة، للمبدعين الذين تركوا أثرًا عميقا في الحياة والأدب، وفي العام الماضي، تم منحه "الجائزة الكبرى للرواية" من اتحاد الكتاب في تركيا تقديرا لأعماله.
صدر عن تجربتيه الشعرية والروائية 16 كتابا في العالم العربي، وصدرت أكثر من 30 ترجمة لكتبه، وتناولت تجربتيه الشعرية والروائية أكثر من 80 رسالة ماجستير ودكتوراه في العالم.

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