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هل نستطيع العفو والتسامح أم تبقى هنالك خطوط حمراء يصعب تجاوزها؟

4/16/2024 11:05:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- سنوات مرت على القطيعة، ومع مرور الوقت، ازداد الجفاء والبعد، بل وتسللت مشاعر البغيضة أيضا. لم تعد المسألة تتعلق فقط بالقدرة على المسامحة والعفو، بل بات الأمر يتعلق بمخطئ لا يُقرّ بخطئه، ويُكابر على ما فعله، وكأن حقوق الناس وكرامتهم لا قيمة لها أمام كبريائه.
بهذه الكلمات تبرر جميلة محمد عدم قدرتها على مسامحة أحد أفراد عائلتها، على الرغم من مرور سنوات على المشكلة التي حدثت بينهما. فحجم الأذى الذي تسبب به لها كان كبيرا، وما زال يلقي بظلاله على حياتها.
ولكن ما يؤلم جميلة أكثر هو عدم اكتراث الطرف الآخر بمشاعرها، وعدم محاولته طلب الصفح أو الاعتذار عن تصرفه. فكأنّه لا يُدرك حجم الألم الذي سببه لها، ولم يحاول حتى طلب الصفح أو الاعتذار عما بدر منه.
تؤكد جميلة على أن المسألة ليست مجرد قدرة على العفو والتسامح، بل تتطلب أيضا شعورا بأن المخطئ يستحق ذلك، أو على الأقل إظهار ندمه على خطأه ويسعى لتصويبه، فكيف يمكن للفرد أن يسامح ويصفح عن شخص لا يقر بخطئه أصلا ولا يعترف به؟
ويتفق خالد وجهة نظر جميلة، مؤكدا أن الصفح والعفو من شيم الرجال الكرام، لكنهما يتطلبان مبادرة حقيقية من المخطئ. فكيف يمكن لمن أخطأ وتكبر على خطئه ولم يبادر أو يحاول، وكأنه لم يسبب أي أذى، أن ينال العفو والتسامح؟
ويعتبر خالد الصفح مع هذه النوعية من الأشخاص ضعفا، وكأنه يمنحه الحق في التطاول والتجاوز مرات عديدة.
الحال مختلف تماما مع أحمد العياش الذي يرى أن التسامح والصفح والعفو عند المقدرة هو ما حث عليه الدين الإسلامي وهو أيضا من المروءة والأخلاق الحميدة التي لايمكن أن يتحلى بها إلا الإنسان السوي المتصالح مع نفسه وهو ما يقوم به.
ووفق العياش فإن ممارسة التسامح والصفح والعفو هو أمر يقوم به يوميا، فقبل النوم كل ليلة، يصفح عن كل من أساء إليه خلال اليوم، ويتجاوز عن الأخطاء، طالما لم تسبب تلك الأخطاء أي أذى حقيقي له أو لعائلته.
يوضح العياش أن التسامح لا يشمل جميع الأخطاء، فبعضها لا يمكن المسامحة فيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بعائلته وسمعته، فكثير من الناس يخطئون من دون وعي منهم بالأذى النفسي الكبير الذي يلحقونه بالآخرين، مؤكدا على أن مثل تلك الأخطاء قد تترك آثارا نفسية عميقة.
الاستشاري النفسي والتربوي موسى مطارنة، ينوه أنّ الإنسان بطبعه يميل إلى الخير، والإنسان الحكيم هو من يرى في هفوات الآخرين أخطاء ناتجة عن غياب الوعي، ويحاول فهم دوافعها وإيجاد التبرير لها، ممّا يُساعده على المسامحة.
ولكن في حال كانت الخطيئة كبيرة، قد يسامح الشخص لكنّه لن ينسى، وقد يضطر في بعض الأحيان إلى قطع علاقاته بمن أساء إليه.
ويلفت مطارنة إلى أن البعض يرون في التسامح ضعفا وتنازلا، لكنه ليس كذلك ولا يصدر عن ضعف وقلة حيلة وإنما من عزيمة صادقة وقوة إرادة وإيجابية وقدرة بالسيطرة على الغضب والعدوانية.
يُوضح مطارنة أن التسامح لا يقتصر على مجرد مسامحة المخطئ، بل يتضمن أيضا التماس العذر له وفهم دوافع خطئه، والبحث عن أسبابه، وتقديم العون له لتصحيح مساره.
يصف مطارنة الإنسان المتسامح بالشخص القوي، وذلك نابع من ثقته بنفسه ورقيه، ممّا يمكنه من الترقع عن الأذى، لافتا أن من يرفض التجاوز عن أخطاء الآخرين يتولد في داخله حقد وسواد كبيران، ولا يرى سوى الأذى ويغض البصر عن الجانب الإيجابي والحقيقي للإنسان.
"الإنسان بطبيعته خطاء وبالتالي يجب أن يكون التسامح حاضرا"، يقول مطارنة، منوها إلى أن ديننا وأخلاقنا تدعونا للتسامح والعفو، كما أن الأخطاء ليست جميعها متساوية، فبعضها تترك أثرا كبيرا وهو ما يجعل التسامح والصفح صعبا بالنسبة للكثيرين.
يشير مطارنة إلى أنّ الأخطاء التي تمس العائلة والأولاد وسمعة الشخص، تخلف آثارا نفسية سلبية، قد تُشكل تحديا كبيرا أمام التسامح. لكنه يؤكد على أن التسامح لا يعني بالضرورة المصالحة وعودة العلاقات إلى مجراها السابق، ففي بعض الأحيان قد يكون تجنب بعض الأشخاص له آثارا نفسية إيجابية كبيرة.
ويوضح أن هناك كثير من الأشخاص وجودهم في حياة الآخرين أذى بحد ذاته كالأشخاص السلبيين الذين لا يأتي من ورائهم إلا المشاكل والأذى النفسي، قد يسامحهم البعض على أخطائهم لكن كل طرف يبقى في طريقه حتى يحافظ على إيجابياته وسلامته النفسية.
ويبرر مطارنة عدم قدرة البعض على الصفح والمسامحة، إلى ما تسببه ذلك الخطأ من أذى كبير جدا وبالتالي لا يتمكن من تجاوز ما حدث، لكن الإنسان المتصالح في نفسه يمكنه التجاوز لأنه في قناعة نفسه يعلم أن الله سيأخذ له حقه وينصفه.

والعفو خلق كريم ولا يقدر عليه سوى صاحب الشخصية القوية ومن كان في قلبه إيمان قوي وهو ليس أمرا سهلا على الناس بحسب أخصائي علم الشريعة الدكتور منذر زيتون، فالقوة تكمن في العفو والتسامح.
وفي قول تعالى "فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره"، فالأمر لا يتوقف على العفو بل والصفح ونسيان ما حدث فبعض الأشخاص قد يعفون ولكن تبقى في أنفسهم رواسب، وفي ذلك إرهاق للنفس.
قيمة العفو بحسب زيتون بأن ينزع الإنسان من نفسه ما يشغلها ويزيل من نفسه آثارا متعبة. ويقول، "الذي يعفو يتخلص من هذه المشاعر والتوتر الذي يتحول إلى عدائية وخصومة مع الوقت"، متابعا أن على المسلم أن يعفو ويصفح، لقوله تعالى "فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين"، فالصفح إحسان وعمل صالح، ونحن مدعوون إليه حتى يبقى المعروف بين الناس.
ويتابع زيتون لايوجد شخص إلا ويخطئ، ولو أصر كل شخص على رأيه يرفض التسامح قد يلاقى بنفس الجزاء ولا يجد من يقبل بمسامحته، والمقصود أن الخطأ واقع لدى الجميع، وإذا الناس اعتادوا العفو فالكل سيعفو والكل سيتجاوز ويعذرون بعضهم البعض.
ويتساءل زيتون: مالذي يستفيده الأشخاص الذي لايصفحون ولا يسامحون؟ في حين أن المسامحة ستمنحهم أجرا كبيرا وعظيما، فعندما تسامح شخصا قد يكون في مقياسك الشخصي لا يستحق، ولكن بمقياس الله عز وجلّ الأمر عظيم وقد يعوضنا الله بدل ذلك أشياء كثيرة.
ويدعو زيتون بدوره الناس للتجاوز عن أخطاء الآخرين، والمخطئ أن يبادر للاعتذار والتسامح ولكن للأسف البعض تأخذهم العزة بالإثم ورفض الاعتذار.
ومن الأهمية بمكان ممارسة الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، للتمكن من التسامح والعفو، لافتا زيتون إلى أن صعوبة التسامح في بعض الأحيان إلى عدم مبادرة المخطئ بطلب الصفح، مما يعيق عملية المصالحة وعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.

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