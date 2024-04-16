الخدمة والإدارة العامة تتابع مشروع وصف وتصنيف الوظائف مع وزارتي الصحة والمياه

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن برامج ومشاريع الهيئة تأتي ضمن الرؤية الشاملة للتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة حثيثة من ولي العهد، بهدف إيجاد قطاع عام ممكن وفعال، وانطلاقا من كون التحديث الإداري هو الركيزة الأساسية لمسارات الإصلاح.وأضاف الناصر خلال الاجتماعات التنسيقية المنفصلة التي عقدتها الهيئة لمتابعة سير مشروع وصف وتصنيف الوظائف في وزراتي الصحة، والمياه والري على التوالي، أن هذا التحديث الإداري يهدف الى إحداث تغيير نوعي في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ أن مشروع تحديث بطاقات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية يعتبر من المشاريع الأكثر أهمية لتنفيذ العديد من مبادرات خارطة تحديث القطاع العام.

وأشاد بمستوى الإنجاز الذي حققته الوزارتان في تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية الشراكة مع الدوائر الحكومية لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة في تنفيذ المشروع، وتعزيز الدور الهام لمخرجاته وفقا للتوجهات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتي تقوم بالأساس على بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف، وأن الدوائر والمؤسسات الحكومية هي مسؤولية بالدرجة الأولى عن إنجاز المشروع.

وأشار الناصر إلى الدور المحوري لمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي في منظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والذي يرتبط بأكثر من 22 مبادرة تقوم على الأسس التحليلية لطبيعة المهام والمسؤوليات الفعلية لمختلف الوظائف، كتحديد الأجور والرواتب والاستقطاب والاستخدام الأمثل للموارد وإدارة الفائض والنقص وتقييم الأداء والتدريب، مشيرا إلى أن وجود الأدلة الإرشادية والعمليات في الدوائر والمؤسسات لها دور هام في تنفيذ المشروع.

من جهته، ثمن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري دور هيئة الخدمة والإدارة العامة في تقديم الدعم والتشارك مع الوزارة لإنجاز هذا المشروع الهام، مؤكدا أهمية الاطلاع على الممارسات الفضلى في مجال بطاقات الأوصاف الوظيفية المعتمدة على المستوى العالمي والمحلي في التخصصات الطبية والصحية في دعم إنجاز المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة للمرحلة الحالية.

وأضاف أن وجود مرجعية معتمدة للأوصاف الوظيفية سيمكن وحدات الموارد البشرية في القطاع العام من القيام بمهامها المستقبلية في استقطاب وتعيين الموظفين وإدارة شؤونهم، وأن وجود أدلة تشغيلية لكافة الوظائف في وزارة الصحة يشكل أيضا مرجعية هامة لاستكمال المشروع، موعزا بإعداد تقارير إنجاز دورية من قبل المشرفين على المشروع لغايات المتابعة وضمان استمرارية الإنجاز وفقا للخطة الزمنية المحددة.

من جهته، أعرب وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن تقديره للجهد والتعاون الدائم مع هيئة الخدمة والإدارة العامة في دعم وتطوير قدرات الوزارة وسلطة المياه لإعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لإدارة منظومة الموارد البشرية، مؤكدا أهمية ودور وحدات الموارد البشرية العاملة في قطاع المياه والري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، كونه من القطاعات ذات الأولوية ويواجه تحديات كثيرة.

وأوعز ابو السعود للمختصين في المشروع من كوادر السلطة لتحديد أجندة زمنية مثبتة لغايات تسليم الوثائق والبيانات المطلوبة لانجاز المشروع من قبل المشرفين على المشروع، بحيث يتم استكمال المرحلة الحالية له.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للدعم الفني والاستشاري في الهيئة الدكتور ياسر النسور، إن المشروع يأتي ضمن حزمة المشاريع التي تنفذها الهيئة حاليا لتجسيد التحول الجذري في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وسيشكل نموذجا لآليات تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية في سبيل القيام بأدوارها في تحديث وتطوير الإدارة العامة.

وأكد أهمية جودة مخرجات المشروع ودوره في تنفيذ عمليات إدارة الموار البشرية في القطاع العام، وضرورة استدامة بناء الخبرات من خلال تشكيل فريق وطني لتحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية والقدرات الفنية بهذا المجال وبالشراكة مع الدوائر الحكومية كافة.

وحضر الاجتماعات أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية في السلطة المهندس عماد القطاونة، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة معين أبو الشعر، والمدراء التنفيذيون للهيئة، وممثل عن مشروع تعزيز الحوكمة بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المهندس فايز النهار، والمدير المشرف على المشروع رند حبش. --(بترا)