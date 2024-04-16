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الجامعات الأردنية تستعد لعقد قمة أكاديمية مع نظيرتها الكردستانية

4/16/2024 11:05:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ماضية بعزم نحو فتح آفاق جديدة أمام الجامعات الأردنية، واستقطاب الطلبة الدوليين وفقا للإستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء الجامعات الأردنية الذي دعت له الوزارة بحضور أمينها العام واحتضنته الجامعة الأردنية؛ لبحث ومناقشة جدول أعمال زيارة رسمية مرتقبة تنفذها الجامعات الأردنية إلى نظيرتها الكردستانية الشهر المقبل.
ويسعى ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والتأسيس لأرضية مناسبة للتعاون بين الجامعات، إيمانا بضرورة تبادل الخبرات، لما لها من أثر كبير في إثراء وتطوير الأداء المؤسساتي والأكاديمي والبحثي في مجتمع المعرفة المتجدد.
كما يهدف الملتقى إلى تشجيع التبادل الثقافي والطلابي، وإقامة المشاريع والبرامج العلمية والبحثية المشتركة، لما فيه مصلحة الجانبين.
وتتضمن أجندة الملتقى عددا من الجلسات النقاشية، يقدمها الدبعي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية، تركز في مضامينها على ضمان جودة التعليم العالي، والاتجاهات الحديثة في التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل.
ويقدم المشاركون من الجانب الأردني عرضا حول مأسسة التعليم العالي وبرامجه وخططه، وتوجهاته العالمية، وريادة الأعمال والابتكار في سياقات أكاديمية وتعليمية مختلفة.
فيما تقيم الجامعات والمعاهد الأردنية معرضا تعليميا خاصا تحتضنه جامعة صلاح الدين الكردستانية، وتنفيذ جولات متخصصة لزيارت جميع الجامعات الكردستانية، وتوقيع مذكرات تفاهم بينها وبين نظيراتها الأردنية.
إلى ذلك، ثمن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات وأيده رؤساء الجامعات المشاركة الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي لمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية في مختلف دول العالم، ومساعيها لتجويد التعليم العالي في الأردن.
وقال عبيدات إن "الأردنية" تتطلع إلى توثيق عرى التواصل مع الجامعات الكردستانية، وإن الجامعة ستقدم ما بوسعها من جهد لدعم العملية التعليمية في كردستان، وتذليل العقبات أمام تعاون مفتوح معها، بهدف دعمها ومساندتها ونقل الخبرات والمعارف في المجالات كافة.
وأعرب رؤساء الجامعات الأردنية المشاركون في الاجتماع عن شكرهم للجهود التي تبذلها الوزارة وطواقمها، وترحبيهم الشديد بإقامة علاقات علمية وأكاديمية مع الجانب الكردستاني.

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