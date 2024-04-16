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ارتفاع على درجات الحرارة

4/16/2024 11:05:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)

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