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رسالة إلى طفل غزي!

4/16/2024 11:05:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي
لله درك أيها الطفل الغزي! ما عانيته وصبرت عليه لا يتحمله أقسى الرجال، وما مررت به قد تنوء منه الجبال، وتشتكي، لقد جعلتك الحرب تختصر مراحل الطفولة كلها، لتصل إلى درجة لا يصلها الإنسان إلا بعد أن يصاب بخيبات أمل لا حصر لها، وبعد أن تعركه الحياة، ويعركها، ومع ذلك فما زلت صامدا مثل أهلك، وكما الشعب العربي الفلسطيني الذي راهن العالم كله على أن يستسلم فتبين، أنه غير قابل للهزيمة، ولن يكون - بإذن الله-.
سيأتي زمان، لكن بعد فوات الأمان، ويصاب العالم كله بعقدتك أيها الطفل الغزي، عندما يعرف أنه تركك فريسة كيان إرهابي، لا يعرف سوى لغة القهر، والقوة، والقتل، والتشريد؛ كيان محصن من قبل قوى عالمية تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي أبعد ما تكون عنها.
سيصاب العالم كله بعقدتك، وسيتباكون عليك مستقبلا، ويقيمون حفلات العويل، والبكاء، ومهرجانات التأبين، وذلك كله في الوقت غير الـمناسب، حينها لن يصدق عاقل دموعهم، فقد بتنا ندرك جيدا أننا نعيش في عالم ملون بالنفاق، والكذب، والدناءة، والخسة بكل معانيها.
لك الله أيها الطفل الغزي، فرغم كل ما عانيته، لكن فيما يجري الآن تظهر فرجة أمل، وطاقة حياة، فهم لا يعلمون أنهم بإرهابهم يخدمون القضية الفلسطينية، ويحيونها، ويجعلون كل من لديه أدنى ذرة تفكير أو إنسانية، أو أخلاق يعلم أن العدو الحقيقي للإنسانية هو كيان الاحتلال، وأن الإنسانية لا بد أن تحترق بنار الظلم التي وقعت عليك وعلى أهلك، لتصل إلى نظام عالمي أكثر إنسانية، يؤمن بحقوق الإنسان بغض النظر عن لونه، وجنسه، ودينه، وعرقه، والحائط الذي يتكئ إليه.
لا تغضب علينا أيها الطفل الغزي، نعرف أن هناك من يغرد خارج السرب من أبناء جلدتنا، ومن يهاجمك، ومن لا يتعاطف معك، وهذا اعتيادي ففي كل زمان تشتد فيه الأزمة، والكربة، يظهر من لا يمتلك الحد الأدنى من الكرامة، والإنسانية، فما يحصل هو الـمحك الذي يظهر من خلاله الشريف من الدنيء، والكريم من الخسيس، وتاريخنا مليء بمن خذل المظلومين، ومن عادى الشرفاء، ووقف مع الجلاد ضد الضحية، وفي النهاية كان النصر لهذه الأمة التي لا تموت، ولو راهن العالم كله على موتها، فالعرب أيها الطفل الغزي وإن ظهر أنهم أموات، ولكنهم مثل طائر الفينيق الذي ينبض بالحياة، في الوقت الذي يعتقد الجميع أنه مات، فنحن أمة واحدة، ودمنا واحد، وأحلامنا واحدة، وحتى لو ظهرت أصوات نشاز تقول غير ذلك، ففي في النهاية نحن أمة تمرض ولا تموت، تتراجع، ولا تتقهقر، وسيأتي يوم يؤمن فيه كل العرب بأن ذرة دم طفل عربي أفضل من العالم وما فيه، وأن دمعة امرأة عربية مظلومة تساوي الدنيا وما فيها.
لك الله أيها الطفل الغزي، لن نعتذر لك، لأننا لم نقدم ما هو مطلوب منا، لأننا ببساطة لا نمتلك الجرأة لفعل ذلك أمام صمودك، وكبريائك وعزتك التي ستدرس في جامعات العالم مستقبلا لتتعلم منها البشرية.
لك االله أيها الطفل الغزي، فهناك أطفال آخرون يعانون مثلما تعاني، فوطننا العربي الكبير، وعالمنا الإسلامي، ودنيانا مليئة بالظلم، والتهاون والقهر، فهل نبكي عليك؟ أم على فلذات أكبادنا في السودان الذي نعشقه في أعماق قلوبنا، هل ننظر إلى أطفال الروهينغا ومآسيهم، أو الصومال ومتاعبهم، أو أي طفل يتيم في أي جزء من العالم يعاني؟
نعدك أيها الطفل الغزي ألا نكره العالم بعد أن رأينا ما يحصل معك، فنحن أمة الحياة، والحب، والكبرياء، لن نلوم العالم على ما فعله معك، ولن نقيم اللطيمات حول ما جرى لك، ولكننا وبمقدار ما خذلك العالم سنجعله يمتلئ حبا، ووسطية، وحياة.
بقدر الخذلان المعشش في قلوبنا، سنحاول أن نكون على أفضل حال، فنحن نثق بالله، وندرك من خلال دراستنا لصفحات التاريخ أن النصر قادم، والتحرير قاب قوسين أو أدنى، وأن الاحتلال لا يمكن أن يدوم، حتى لو حاول العالم كله أن يحميه.
لك الله يا من حرقت قلوبنا، ننتظر اليوم الذي يشفى ألم صدورنا عندما نرى الطفولة تعود إليك.
نحبك أيها الطفل الغزي – نحن العرب وكل إنسانيي العالم-، بقدر ما أنتج العالم خلال ملايين السنين من محبة، وعشق، وكبرياء.

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