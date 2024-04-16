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معضلة العصر: التعليم الإلكتروني بين التطور والجودة

4/16/2024 11:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ا. د. هاني الضمور في زمن تتسابق فيه الدول نحو التحول الرقمي، يبرز التعليم الإلكتروني والمدمج كسيف ذي حدين يهدد بتغيير وجه التعليم العالي في الدول النامية بشكل جذري. الطموحات العالية تصطدم بواقع مليء بالتحديات، حيث الأمل في توسيع الوصول إلى التعليم يتخبط مع مخاوف من تدهور جودته، مشكلًا معضلة تقلق بال المراقبين والمهتمين بمستقبل الأجيال القادمة.
جسر فوق هوة تكنولوجية عميقة تتجلى المخاطر الأولى في الشق الرقمي العميق الذي يفصل بين طلاب الدول النامية، حيث الكثير منهم مقطوعون عن العالم الرقمي، محرومون من أبسط أدوات التعلم الإلكتروني. هذا الوضع ينذر بتعميق الفجوات الاجتماعية ويهدد بإنتاج جيل مهمش تكنولوجيا وتعليميا، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول العدالة التعليمية وشموليتها.
ما يزيد الطين بلة هو الغموض الذي يكتنف جودة التعليم الإلكتروني والمدمج، حيث يصعب على الاساتذة تقييم التفاعل والفهم العميق للمادة الدراسية عبر الوسائط الرقمية. فقدان الاتصال الوجهي يقوض أسس التعلم التفاعلي ويحرم الطلاب من تجارب ثرية تساهم في تطورهم الشخصي والمهني.
أما الخطر الأكبر فيكمن في احتمال فقدان الطلاب لإحساسهم بالانتماء والهوية الأكاديمية والمهنية. التعليم الوجهي لا يعلم فقط بل يشكل، يبني شخصيات وينمي هويات. التحول الرقمي المفرط قد يهدم هذا البعد، مخلفا جيلا ضائعا يفتقد إلى الروابط الإنسانية العميقة والشعور بالانتماء.
من تأثيراته السلبية على الصحة النفسية وحتى التحديات الجديدة في مجال النزاهة الأكاديمية، يبدو التوجه المفرط نحو التعليم الإلكتروني كبوابة لمستقبل مليء بالمخاطر والغموض. لمصلحة من هذا التحول؟ هل يخدم فعلا الطلاب والمجتمع، أم أن هناك أطرافا أخرى تجني الفوائد على حساب جودة التعليم وتجربة التعلم؟
يتطلب الأمر إعادة تفكير جذرية في سياسات التعليم العالي بالدول النامية، بحثا عن توازن يجمع بين الفوائد الرقمية وضرورات التعلم الوجهي.
الهدف يجب أن يكون بناء نظام تعليمي يحتضن التكنولوجيا دون التضحية بالجوهر الإنساني والأكاديمي للتعليم. فقط حينها، يمكن للتعليم الإلكتروني والمدمج أن يصبح أداة حقيقية للتمكين بدلاً من كونه تهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة.

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