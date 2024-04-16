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الأمن النفسي للصحفيين

4/16/2024 11:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. رشا سلامة بعد مضي ما يزيد على تسعة عشر عاماً، على ذلك العرض السينمائي في مجمع السيف التجاري في البحرين، بوسعي القول جازمة إن واحدة من النقاط الفاصلة في حياتي كانت فيلم "ميونيخ".
أي أنني حين خرجت من صالة العرض لم أكن أنا نفسي من دخلت بمحض الصدفة.
في نهار ذلك اليوم، وبرفقة والدي، وصلنا شباك التذاكر قبل بدء العرض الأول تماماً. طالعنا ملصقات الأفلام المعروضة على عجالة، فوقعت عين والدي على "ميونيخ"، لم يكن ثمة وقت لنسأل أو ندقق، قال لي "هذه المدينة الألمانية ساحرة، فلندخل الفيلم".
لم يكن في تلك الصالة سوى بضعة مشاهدين، أذكر منهم أجانب، وعربيين أو ثلاثة خرجوا بمجرد اتضاح ثيمة العرض. في الدقائق الأولى من الفيلم، ظهر الفلسطينيون في ميونيخ، يتسللون خلسة إلى غرفة الفريق الذي يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأولمبياد. كانت مطالبهم أمام العالم أن يتم تحرير أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، لكن الكيان الذي احتل الأرض ولم يكتف بتشريد أهلها، انتقم بأن طارد ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في عواصم عربية وعالمية عدة فاغتالهم؛ بذريعة ضلوعهم في التحضير لعملية ميونيخ، رغم عدم ثبوت ذلك حتى اليوم، وباعتراف الكيان نفسه.
بدخولي صالة عرض "ميونيخ"، تغيرت اهتماماتي بالكامل عقب ذلك.
قابلت معظم ذوي الشخصيات الفلسطينية التي جرى اغتيالها، وسمعت الحكاية منهم ووثقتها صحفيا، بقدر المستطاع. وأوغلت في البحث عن شخصيات من الثورة الفلسطينية وساعدتني في ذلك الراحلة الخالدة تيريز هلسة. أعددت عقب هذا ملفات كثيرة عن النكبة والنكسة وحوارات مع سياسيين وفنانين ومثقفين فلسطينيين.
في غمرة هذا الانغماس بالحكاية الفلسطينية، لم يخبرني أحد أن ثمة مصطلحا في الصحافة يُطلق عليه "الأمن النفسي للصحفي". لكني أحاول الآن تعليمه لطلبتي والإصرار على أن يمارسوه قولاً وفعلاً ونمط حياة. وهو أن يصنع الصحفي حاجزاً غير مرئي يحول دون وصول المأساة التي يكتب عنها إلى قلبه ونفسه، ويكون هذا من خلال أساليب عدة مثل: تدريب النفس على عدم التأثر سريعاً، خلق مسافة فاصلة بين الصحفي وبين الضحايا، وعدم إنشاء علاقات إنسانية معهم بعد انتهاء العمل الصحفي، وعدم قطع وعود لهم بالمساعدة، وعدم تبادل أرقام الهواتف معهم.
أي أن تؤدي عملك كما لو كنت طبيبا يجري الجراحة من دون أن يوغل كثيرا في معرفة أحزان مريضه أو متاعبه الحياتية، ومن دون أن يصنع صلة اجتماعية معه خارج نطاق العلاج والتداوي، ومن دون قطع وعود له بحل مشاكله كافة بدءا من شرايين القلب وليس انتهاء بفشل زواج ابنة المريض الصغرى.
لربما تبدو هذه النصائح جامدة قليلاً؛ لكنها ضرورية لديمومة العمل الصحفي ولسلامة الصحفي في المقام الأول. أسوق لطلبتي مثالاً دائماً عن المرة الأولى التي تنبهت فيها إلى حدوث مشكلة وجدانية ما، ومنذ ذلك الحين تعرفت على مصطلح الأمن النفسي للصحفي. كان ذلك في العام 2008. أي بعد مشاهدة فيلم ميونيخ بثلاثة أعوام وبدء البحث والكتابة والتنقيب هنا وهناك على كل ما تقع عليه اليد في الشأن الفلسطيني. كنت آنذاك صحفية في جريدة الغد، وبمناسبة ستينية النكبة أعددت حلقات مع الناجين، استمرت على مدى شهرين، وكانت الحلقة الأكثر إيلاماً مع ناجين من مذبحة دير ياسين، وقد تم نشرها في ذكرى النكبة الذي يصادف الخامس عشر من أيار. كنت على مدار شهرين أتشرب، بشكل شبه يومي، كل ما يقوله الضحايا والناجون من قرى فلسطينية عدة، وكنت أحاور من بقي من رجال الجهاد المقدس آنذاك وعلى رأسهم الراحل بهجت أبو غربية، وكنت أمضي ساعات طويلة بينهم، بيد أنني لم أتنبه أنني تعبت وجدانياً إلا في يوم ذكرى النكبة، حين نُشِرت حلقة دير ياسين، وانفجرت يومها في بكاء طويل لا أنساه، كما لو أن فلسطين قد سقطت للتو.
لا أعرف إلى أي مدى بوسع الفلسطيني أن يصنع أمناً نفسياً، سواءً كان يعمل في الصحافة أم غير ذلك، أمام المأساة التي لا تنتهي فصولها. ويحدث أن يُملي الأستاذ على طلبته ما لا يقدر هو نفسه على فعله، لكن نزعة تشبه الأمومة تظهر في محاولة حماية الأصغر عمراً من الأخطاء التي وقعَ فيها المرء نفسه.
طلبتي على قدر من الدهاء، وقد لمحت ذلك في أعينهم قبل عامين، حين كنت أنعى الصحفية شيرين أبو عاقلة صبيحة اغتيالها وبكيت وأنا أتحدث عنها. شعرت بهم يسألون: "شو بالنسبة للأمن النفسي للصحفي؟".. لكنني يا أحبتي لا أعرف بماذا أجيب.

MENAFN16042024000072011014ID1108103520

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