الجيش: استمرار الطلعات الجوية المكثفة لحماية مجالنا الجوي
التاريخ
4/16/2024 11:05:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن سلاح الجوي الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية مجالنا الجوي.
وأكد في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.
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