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المبيضين: استقرار الأردن وأمنه معيار مقدس يعلو على جميع المعايير

4/16/2024 11:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، إن استقرار الأردن وأمنه هو المعيار المقدس الذي يعلو على جميع المعايير الأخرى”، ونحن لا نتخلى عن مهامنا وأدوارنا العربية والإسلامية، ومواقف الأردن مشرفة وقيادته الهاشمية تدافع عن القضية الفلسطينية عبر أكثر من قرن من الزمان”.
وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي أمس، أن ثقة الأردنيين في القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي كبيرة في الحفاظ على أمن الأردن وسيادته من كل سوء وأطماع تريد زعزعة أمننا.
وأكد المبيضين، أن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي في المنطقة.
وأشار إلى أن جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة، عبر عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة، وقوافل المساعدات البرية التي تسيرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وحول التوترات في المنطقة، أكد المبيضين أن الحكومة استخدمت جميع السبل المتاحة لإيضاح ما يجري للمواطنين عبر البيان الفني الذي صدر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، والبيان الذي تلاه من الحكومة بشأن عدم نشر أخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
وبين أن مجلس الوزراء، أكد أن سيرورة الحياة مستمرة ولا داعي للخوف،“ونحن نعول دائما على وعي الأردنيين وإيمانهم بدور قيادتهم الهاشمية وجيشنا العربي”، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع وسائل الإعلام، وتعمل على توفير الرواية الحقيقية، وتؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات.
كما أشار المبيضين، إلى زيارة جلالة الملك أمس إلى محافظة المفرق والتي تأتي ضمن الزيارات الملكية للمحافظات والبوادي بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
ولفت إلى أهمية الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني، مؤكدا أهمية العلم الأردني الذي يعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية التي كانت دائما في خدمة قضايا الأمّة العربية.-(بترا)

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