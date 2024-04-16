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انخفاض حجم التداول العقاري خلال رمضان

4/16/2024 11:05:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – ربط مستثمرون وخبراء تراجع التداول العقاري في الأردن الشهر الماضي بتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي عادة ما تشهد فيه حركة التداول تراجعا نسبيا، على حد وصفهم.
كما لفت الخبراء إلى أن هنالك مجموعة من العوامل التي ما تزال تلعب دورا في كبح جماح التداول العقاري من بينها استمرار العدوان الإسرائيلي في المنطقة لا سيما على غزة وارتفاع كلف الحصول على الأموال من البنوك إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية.
وأشار هؤلاء إلى أن تراجع التداول في شهر رمضان طبيعي ويحدث كل عام حتى لو تزامن حلول الشهر الفضيل مع أشهر الذروة في القطاع خلال فصل الصيف.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 22 % مقارنة بشهر شباط (فبراير) السابق ليبلغ 454 مليون دينار، بحسب تقرير حركة تداولات سوق العقار.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 59 مليون دينار.
في المقابل، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 17 %، مقارنة مع كانون الثاني الذي سبقه، ليبلغ 582.788 مليون دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.كمال عواملة قال“شهر رمضان من كل عام أو في أغلب الأعوام يشهد انخفاضا في حجم التداول”.
وأشار العواملة إلى أن للعدوان الإسرائيلي على غزة تأثيرا محدودا على تراجع حجم التداول خلال الشهر الماضي.
وتوقع العواملة أن يرتفع حجم التداول العام الحالي بنحو 200 مليون دينار عن العام السابق“ وهذا دليل على جودة سوق العقار في الأردن والثقة بالاقتصاد الأردني وعوامل الأمن والاستقرار في البلاد”.
واتفق الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.فواز الحسن مع العواملة أن شهر رمضان وفصل الشتاء يشهدان كل عام تراجعا في حجم التداول العقاري كل عام.
ويرى الحسن أن مبيعات الشقق في حالة انخفاض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية عند المواطنين، فيما يبقى الإقبال على تداول الأراضي جيدا.
من جانبه، أكد رئيس نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية م. محمد نور الطه أن شهر رمضان وفصل الشتاء يشهدان انخفاضا في حجم التداول العقاري كل عام فيما يشهد نهاية كل عام وحتى منتصف كانون الثاني ( يناير) من كل عام انخفاضا في حجم التداول بسبب إحجام البنوك عن تقديم قروض بسبب نهاية السنة المالية ثم يعود حجم التداول إلى الارتفاع في شباط(فبراير) ليعود ويشهد نشاطا كبيرا خلال فصل الصيف ومع عودة المغتربين لقضاء إجازاتهم في البلاد.
ويرى الطه أن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية وبقاء الرواتب كما هي دون زيادة منذ سنوات طويلة تأثيرات سلبية على حجم التداول.
ودعا الطه دائرة الأراضي والمساحة إلى اصدار تقارير نصف سنوية أو ربعية لحجم التداول العقاري بدلا من الشهرية، لانه يعطي مؤشرات أكثر دقة وقابلا للقراءة والتحليل وبناء التوقعات، إذ إن العقار ولا سيما الإسكان استثمار طويل.
من جهته بين المدير التنفيذي لموقع عقاري جو محمد عبد الخالق ان شهر رمضان من كل عام يشهد انخفاضا في حجم التداول العقاري ليعود وينشط قبيل عيد الفطر.
وقال عبد الخالق إن“قطاع العقار بدأ ينشط مع عودة بعض المغتربين لقضاء عطلة عيد الفطر في البلاد وسيستمر حجم التداول في الصعود اعتبارا من منتصف نيسان (ابريل) حتى نهاية آب (اغسطس) مع حلول الصيف وعودة المغتربين وعطلة المدارس” مشيرا إلى أن ما نسبته 70 % من حجم التداول السنوي يكون خلال هذه الفترة ليعاود الانخفاض خلال فصل الشتاء الذي يحوز نحو 30 % من حجم التداول.

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