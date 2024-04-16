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كريشان: الانتهاء من مسودة مشروع تنظيم استعمالات الأراضي

4/16/2024 11:05:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – أنهت وزارة الإدارة المحلية إعداد مسودة مشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي أخيراً، ليصار الى إقراره حسب الأصول، وفق ما أكده نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.
وأشار، في تصريحات لـ"الغد" إلى أن "الوزارة عملت على تحديث ما يقارب 90 % من مناطق المملكة التابعة لها، وبالتنسيق مع سلطتي وادي الأردن وإقليم العقبة، وذلك بهدف اتباع ذات منهجية عملها بشأن الأراضي التابعة لها".
وهذه الخطوة، وفق كريشان، جاءت عقب إجراء "عملية تدقيق وتحليل للمعايير المعتمدة في الخريطة الزراعية، وعن طريق الكشوفات الميدانية، مع تحديد مناطق التوسعات العمرانية وغيرها من الأمور الأخرى".
وبالاستناد الى المخرجات والتحديثات المقترحة أعدت مسودة مشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي، وبعد مراعاة تبسيط النصوص لوضوح آلية استخدام الطبقات التي تحددها الخريطة"، بحسب ما أفاد به.
وأضاف أن "الوزارة وبالشراكة مع المختصين من كافة الجهات عملت على مراجعة خريطة استعمالات الأراضي، وبما يتناسب ويتلاءم مع كافة التطورات والتغيرات التي حدثت، وباستخدام برمجيات جديده تساهم بتقليل نسبة الخطأ، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية، وطبيعة استخدامات الأرض المنسجمة مع الميزة المكانية".
ويأتي هذا الأمر، بحد قوله "في ظل الأزمات والطوارئ التي حلت بالعالم لأسباب طبيعية وسياسيه، ما ترتب على وزارة الإدارة المحلية العمل في إطار تحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة".
وكل ذلك يهدف لـ"ضمان حق الأجيال القادمة في الموارد عبر الحفاظ على المساحات الخضراء، والأراضي الصالحة للزراعة"، وفق كريشان.
وبين أن "الخريطة تتصف بأنها مكانية تُصنف الأراضي ضمنها بناءً على معايير زراعية وتخطيطية".
و"لكون معايير العمل قد تغيرت وتطورت، وكذلك مفاهيم الشراكة، وتفويض الصلاحيات نتيجة الثورات التكنولوجية، والمعلوماتية، جاءت ضرورة تحديث خارطة استعمالات الأراضي".
وكان كريشان أكد في تصريحات سابقه أنه "لن يسمح بتغيير" صفة الاستعمال للأراضي الزراعية تحت أي حجة أو مبرر، معتبراً أن ذلك "خطاً أحمر لا يقبل تجاوزه".
ولفت الى أن "أخطاء ارتُكبت بمراحل سابقة بتحويل أراض زراعية إلى تصنيفات أخرى للاستعمالات ما أضر بالرقعة الزراعية.
وتعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي يأتي كواحد من الإجراءات المتعلقة بمبادرة اعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما أن استكمال تحديث خريطة استعمالات الأراضي لعام 2007 على المستوى الوطني يندرج ضمن مبادرة تعزيز أدوات التخطيط الحضري وشموله بنظام (GIS)، التي وردت ضمن البرنامج كذلك، والتي سيستمر العمل فيها وفقا للإطار الزمني المحدد فيه حتى عام 2025.

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