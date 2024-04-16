مقررة أممية من عمان: إسرائيل ارتكبت على الأقل 3 جرائم إبادة جماعية في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبّون

قالت المقررة الخاصة الأممية لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 فرانشيسكا البانيز إننا "نمر بالساعة الاشد ظلمة وعلى دول الغرب أن تتحمل مسؤولياتها".

وأضافت البانيز في مؤتمر صحفي من عمّان للحديث عن تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان حول تشريح الابادة الجماعية في غزة: أوجه نداء لكل دول العالم لمنع وقوع مزيد من الضحايا في غزة ".

وتابعت: "اسرائيل ارتكتب على الأقل 3 جرائم ابادة جماعية في غزة للان وكل سبل الحياة المتبقية هي هدف لاسرائيل لتدميرها ولاتزال مستمرة بجرائم الابادة".



وأردفت: "اسرائيل تنكر الحقائق بوقاحة وهي تعمل على تفريغ الأدلة على جرائمها".

واستكلمت حديثها: "المجتمع الفلسطيني يواجه إبادة جماعيةوالغرب يمارس ازدواجية المعايير بشأن ما يحصل في غزة".

واعتبرت أن "إسرائيل قضت على سبل العيش في قطاع غزة بشكل ممنهجواستخدمت السكان دروعا بشرية".