الوهم مقابل الواقع

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: ميخائيل ميلشتاين

إحباط الهجوم الإيراني كان إنجازا عسكريا لامعا بلا أدنى شك. لكن البحث الإسرائيلي في تداعيات الحدث يعكس خروجا دائما عن التوازن إلى جانب انعدام إستراتيجية مبلورة وقصور في التحليل العميق لمنطق اللاعبين في المنطقة – مشكلة أساسية مركزية كامنة في إخفاق 7 أكتوبر.

يتراوح الخطاب الإسرائيلي بين القطبين من عمق الانكسار في 7 أكتوبر، والذي يترافق ومأزق مضن في سياقات الحرب في غزة، صفقة المخطوفين، والاستنزاف في الشمال، بينما في الخلفية تراجع في مكانة إسرائيل الدولية – انتقل مؤخرا إلى النشوى التي في أخطارها يوجد من يتوجون إحباط الهجوم كهزيمة قاضية لطهران بل وبداية نظام إقليمي جديد.

قبل أن تتحول هذه المشاعر إلى مفاهيم ثابتة، مطلوب تحليل متوازن ونقدي. أولا، إلى جانب الإنجاز المبهر على مستوى عال وتاريخي، من المهم فحص الظلال التي ينطوي عليها الهجوم الإيراني. لقد حققت طهران هجوما غير مسبوق، أبدت جرأة متزايدة (رغم تحذير بايدن)، وشعرت بأنها غيرت المعادلة في المواجهة بين الدولتين. كما أن الحدث جسّد تعلقا إسرائيلا بالمساعدة الخارجية، وبقدر ما التآكل الذي طرأ على ردعها بعد 7 أكتوبر.

توازن ثان يتعلق بالقول إنه نشأ في أعقاب الهجوم "تحالف إقليمي جديد" يركز على عدو مشترك – إيران. حتى الآن كانت إسرائيل هي الوحيدة التي تستخدم تعبير"تحالف" لوصف التعاون الذي شاركت فيه دول غربية. يوجد في إسرائيل من يسيرون بعيدا لحد التحول الإستراتيجي الناشئ: من عزلة عميقة في ضوء الحرب في غزة إلى تأييد وشرعية دوليين واسعين في أعقاب الهجوم الإيراني، في ظل وصف ذلك انعطافة تاريخية لا بد أن ستتثبت.

رغم أن معظم دول المنطقة ترى في إيران عدوا أخطر من إسرائيل، ولا يوجد من يخاطر بالإعلان عن ذلك. معظم من في المنطقة يواصلون سياسة المصالحة مع طهران. بالنسبة لإسرائيل فهذه مطالبة بأن تفهم بأنه سيكون من الصعب عليها تكوين تحالف طالما وجدت العثرة الفلسطينية وعلى رأسها الحرب في غزة وجمود العلاقات مع السلطة.

من الضروري الفهم بأن المواجهة نشأت بعد أن فشلت إسرائيل في قراءة نوايا "الآخر"، وأن المشكلة واضحة الآن أيضا: في الإيمان الإسرائيلي بأن طهران تعيش إحساسا بالفشل، وأن الدول العربية تنجرف بحماسة وراء إقامة التحالف ضد طهران، كل هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهة في غزة.