الوهم مقابل الواقع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: ميخائيل ميلشتاين
إحباط الهجوم الإيراني كان إنجازا عسكريا لامعا بلا أدنى شك. لكن البحث الإسرائيلي في تداعيات الحدث يعكس خروجا دائما عن التوازن إلى جانب انعدام إستراتيجية مبلورة وقصور في التحليل العميق لمنطق اللاعبين في المنطقة – مشكلة أساسية مركزية كامنة في إخفاق 7 أكتوبر.
يتراوح الخطاب الإسرائيلي بين القطبين من عمق الانكسار في 7 أكتوبر، والذي يترافق ومأزق مضن في سياقات الحرب في غزة، صفقة المخطوفين، والاستنزاف في الشمال، بينما في الخلفية تراجع في مكانة إسرائيل الدولية – انتقل مؤخرا إلى النشوى التي في أخطارها يوجد من يتوجون إحباط الهجوم كهزيمة قاضية لطهران بل وبداية نظام إقليمي جديد.
قبل أن تتحول هذه المشاعر إلى مفاهيم ثابتة، مطلوب تحليل متوازن ونقدي. أولا، إلى جانب الإنجاز المبهر على مستوى عال وتاريخي، من المهم فحص الظلال التي ينطوي عليها الهجوم الإيراني. لقد حققت طهران هجوما غير مسبوق، أبدت جرأة متزايدة (رغم تحذير بايدن)، وشعرت بأنها غيرت المعادلة في المواجهة بين الدولتين. كما أن الحدث جسّد تعلقا إسرائيلا بالمساعدة الخارجية، وبقدر ما التآكل الذي طرأ على ردعها بعد 7 أكتوبر.
توازن ثان يتعلق بالقول إنه نشأ في أعقاب الهجوم "تحالف إقليمي جديد" يركز على عدو مشترك – إيران. حتى الآن كانت إسرائيل هي الوحيدة التي تستخدم تعبير"تحالف" لوصف التعاون الذي شاركت فيه دول غربية. يوجد في إسرائيل من يسيرون بعيدا لحد التحول الإستراتيجي الناشئ: من عزلة عميقة في ضوء الحرب في غزة إلى تأييد وشرعية دوليين واسعين في أعقاب الهجوم الإيراني، في ظل وصف ذلك انعطافة تاريخية لا بد أن ستتثبت.
رغم أن معظم دول المنطقة ترى في إيران عدوا أخطر من إسرائيل، ولا يوجد من يخاطر بالإعلان عن ذلك. معظم من في المنطقة يواصلون سياسة المصالحة مع طهران. بالنسبة لإسرائيل فهذه مطالبة بأن تفهم بأنه سيكون من الصعب عليها تكوين تحالف طالما وجدت العثرة الفلسطينية وعلى رأسها الحرب في غزة وجمود العلاقات مع السلطة.
من الضروري الفهم بأن المواجهة نشأت بعد أن فشلت إسرائيل في قراءة نوايا "الآخر"، وأن المشكلة واضحة الآن أيضا: في الإيمان الإسرائيلي بأن طهران تعيش إحساسا بالفشل، وأن الدول العربية تنجرف بحماسة وراء إقامة التحالف ضد طهران، كل هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهة في غزة.
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