وماذا عن المخطوفين؟

بقلم: أسرة التحرير

في اليوم التالي للهجوم الإيراني وصد الجيش والحلفاء الإقليميين الناجح له – ما يزال 133 مخطوفا في أسر حماس. ليس صدفة ان اعترف أمس الوزير غادي آيزنكوت في مؤتمر المعهد الديمقراطي بان "العدو الأضعف في الشرق الأوسط الحق بها الضرر الأشد". وقد اثنى على قدرات الجيش في وجه الهجوم الإيراني، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يكاد لا ينجح في الوصول إلى الأماكن التي يحتجز فيها الـ 133 مخطوفا "الذين يوجدون على مسافة ساعة وعشر دقائق من هنا".

وبالفعل، حيال "العدو الأضعف" إسرائيل نتنياهو ترفض الاستماع لاصدقائها في العالم وتجد نفسها منعزلة أكثر فأكثر، بينما تبتعد عن صفقة تضمن عودة المخطوفين. هذا الرفض لا يمكن فهمه من خارج سياق رفض إسرائيل البحث في "اليوم التالي"، وأساسا السياق الشامل لحل المشكلة الفلسطينية.

تحت سنوات حكم بنيامين نتنياهو الطويلة ترسخ فكره السياسي الذي أساسه قلب الهرم رأسا على عقب وعلى رأسه الافتراض بأن الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط يمر قبل كل شيء بحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. لقد دحر نتنياهو حل النزاع مع الفلسطينيين إلى نهاية الطابور وحرص على ابقائهم هناك من خلال تخريب مقصود لامكانية إقامة دولة فلسطينية، وذلك من خلال تنمية حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية. كما أن هرم التهديدات توافق بما يتناسب مع ذلك: بقدر ما كان التهديد بعيدا – أكثر تهديدا وأساسا أكثر اهتماما. إسرائيل نتنياهو استخفت بالتهديد من جانب حماس، المفهوم الذي تحطم إلى شظايا قبل نصف سنة.

محظور السماح للمتطرفين الذين في الحكم أن يترجموا الإنجاز حيال إيران إلى وهم كاذب بموجبه توجد لإسرائيل قدرة واسناد دولي لتعميق الحرب في غزة. الدرس الذي يتوجب على إسرائيل أن تستخلصه من ليل الهجوم الإيراني يتلخص بالحاجة للعمل بتنسيق مع حلفائها – وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن. ومثلما حذار على إسرائيل أن تهاجم إيران بخلاف الموقف الأميركي هكذا أيضا حذار عليها أن تهاجم رفح وتفقد الزخم الذي نشأ في أعقاب الهجوم الإيراني. عليها أن تستخدم النصر الموضعي على إيران وتدفع قدما – الآن، وبكل التصميم – صفقة لتحرير المخطوفين وانهاء الحرب في غزة. لهذا الغرض عليها أن ترحب بالبحث في "اليوم التالي" مع حلفائها في الولايات المتحدة، في أوروبا وفي الشرق الأوسط، وتحت رعايتهم.

بعدوانها غير المسبوقين نجحت هجمة حماس في 7 أكتوبر في إعادة المشكلة الفلسطينية الى رأس جدول الأعمال القومي والعالمي. محظور أن ينزاح الاهتمام القومي مرة أخرى عن النزاع المحلي ومحظور ترك المخطوفين يندحرون الى نهاية الطابور إلى جانب الفلسطينيين.